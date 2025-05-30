В 2015 году нечто погубило более 200 000 сайгаков: потребовалось 10 лет, чтобы найти виновника

В мае 2015 года волна смерти прокатилась по сельской местности Казахстана — в результате погибли 200 000 сайгаков. Ученым потребовались годы научного слежения, чтобы найти виновника, но в конечном итоге исследователи выявили четкую цепочку событий, которая привела к массовому вымиранию животных.

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Об этом пишет IFLScience.

Сайгаки (Saiga tatarica tatarica) обитают в небольшом районе Евразийской степи в Казахстане, а также некоторых частях юга России. Отличительной чертой этих животных являются их огромные горбатые носы. Однако самым удивительным является то, что сайгаки живут в своем нынешнем виде уже тысячи лет — фактически, животные бродили рядом с шерстистыми носорогами и мамонтами во время ледникового периода.

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Массовая гибель сайгаков

В мае 2015 года ученые зафиксировали одну из самых крупных в своем роде массовую гибель, зарегистрированную учеными. В результате трагического события было уничтожено около 80% местной популяции и более 60% мировой популяции этого вида.

Тогда ученые описали ситуацию как "беспрецедентную", поскольку крахи популяции такого масштаба крайне редки среди крупных млекопитающих. Однако они не являются чем-то совершенно неслыханным для видов антилоп. Фактически, сами сайгаки пережили несколько вымираний в 1980-х годах, хотя и не в таких масштабах.

Шокирующие снимки показывают обширные травянистые равнины в Казахстане, которые были усеяны тысячами мертвых антилоп, по-видимому, убитых без предупреждения.

Виновник массового убийства найден спустя 10 лет

По словам профессора биоразнообразия Оксфордского университета Э. Дж. Милнер-Гулланда, эта массовая смерть стала настоящей катастрофой. Ученым потребовались годы, чтобы накопить достаточно информации и наконец найти объяснение.

Выдвигалось множество теорий: от токсичного топлива, используемого российскими ракетами, до необычно высоких температур в регионе. Однако в конечном итоге ученые обнаружили, что причиной массовой смерти стало сразу несколько факторов. В том числе, бактерия Pasteurella multocida была определена как главная причина гибели сайгаков. Как ни странно, до этого момента бактерии безвредно жили в миндалинах животных. Что же изменилось?

Дальнейшие исследования показали, что в регионе наблюдался необычный приступ тепла и влажности перед гибелью. Все это создало идеальные условия для размножения оппортунистического микроба и заражения им кровотока антилоп, что привело к геморрагической септицемии.

Отметим, что еще одно массовое событие было зафиксировано учеными в 2017 и 2018 годах, но на этот раз в Монголии. К счастью, знания, полученные в результате кризиса 2015 года, и последующие исследования снабдили экспертов и защитников природы лучшими инструментами для реагирования. Это также помогло объяснить эти предыдущие массовые падежи сайгака, которые произошли в 1980-х годах.

Исследователи отмечают, что инциденты массовой гибели животных представляют собой серьезную угрозу для сайгака и могут свести на нет многолетнюю работу по сохранению популяции и рост популяции сайгака всего за несколько дней.

К счастью, сегодня у вида появилась новая надежда: в 2024 году ученые разработали инициативу, которая сыграла ключевую роль в восстановлении популяции сайгака. За последние два десятилетия в Казахстане было восстановлено более 75 миллионов гектаров лугов, водно-болотных угодий и пустынь, что позволило дикой популяции сайгаков увеличиться с 40 000 до 2,8 миллиона. К слову, популяция восстанавливается так быстро, что власти Казахстана намерены возобновить охоту на животных.

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