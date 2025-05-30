У 2015 році щось погубило понад 200 000 сайгаків: знадобилося 10 років, щоб знайти винуватця

У травні 2015 року хвиля смерті прокотилася сільською місцевістю Казахстану — в результаті загинули 200 000 сайгаків. Вченим знадобилися роки наукового стеження, щоб знайти винуватця, але в кінцевому підсумку дослідники виявили чіткий ланцюжок подій, що призвів до масового вимирання тварин.

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Про це пише IFLScience.

Сайгаки (Saiga tatarica tatarica) мешкають у невеликому районі Євразійського степу в Казахстані, а також деяких частинах півдня Росії. Відмінною рисою цих тварин є їхні величезні горбаті носи. Однак найдивовижнішим є те, що сайгаки живуть у своєму теперішньому вигляді вже тисячі років — фактично, тварини блукали поруч із шерстистими носорогами й мамонтами під час льодовикового періоду.

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Масова загибель сайгаків

У травні 2015 року вчені зафіксували одну з найбільших у своєму роді масових загибель, зареєстровану вченими. Унаслідок трагічної події було знищено близько 80% місцевої популяції та понад 60% світової популяції цього виду.

Тоді вчені описали ситуацію як "безпрецедентну", оскільки крахи популяції такого масштабу вкрай рідкісні серед великих ссавців. Однак вони не є чимось абсолютно нечуваним для видів антилоп. Фактично, самі сайгаки пережили кілька вимирань у 1980-х роках, хоча й не в таких масштабах.

Приголомшливі знімки показують великі трав'янисті рівнини в Казахстані, які були всіяні тисячами мертвих антилоп, мабуть, убитих без попередження.

Винуватця масового вбивства знайдено через 10 років

За словами професора біорізноманіття Оксфордського університету Е. Дж. Мілнер-Гулланда, ця масова смерть стала справжньою катастрофою. Вченим знадобилися роки, щоб накопичити достатньо інформації та нарешті знайти пояснення.

Висували безліч теорій: від токсичного палива, що використовується російськими ракетами, до незвично високих температур у регіоні. Однак в кінцевому підсумку вчені виявили, що причиною масової смерті стало відразу кілька факторів. Зокрема, бактерія Pasteurella multocida була визначена як головна причина загибелі сайгаків. Як не дивно, до цього моменту бактерії нешкідливо жили в мигдалинах тварин. Що ж змінилося?

Подальші дослідження показали, що в регіоні спостерігався незвичний напад тепла і вологості перед загибеллю. Усе це створило ідеальні умови для розмноження опортуністичного мікроба і зараження ним кровотоку антилоп, що призвело до геморагічної септицемії.

Зазначимо, що ще одна масова подія була зафіксована вченими у 2017 і 2018 роках, але цього разу в Монголії. На щастя, знання, отримані внаслідок кризи 2015 року, і наступні дослідження забезпечили експертів і захисників природи кращими інструментами для реагування. Це також допомогло пояснити ці попередні масові винищення сайгака, які відбулися в 1980-х роках.

Дослідники зазначають, що інциденти масової загибелі тварин становлять серйозну загрозу для сайгака і можуть звести нанівець багаторічну роботу зі збереження популяції та зростання популяції сайгака всього за кілька днів.

На щастя, сьогодні у виду з'явилася нова надія: у 2024 році вчені розробили ініціативу, яка зіграла ключову роль у відновленні популяції сайгака. За останні два десятиліття в Казахстані було відновлено понад 75 мільйонів гектарів луків, водно-болотних угідь і пустель, що дало змогу дикій популяції сайгаків збільшитися з 40 000 до 2,8 мільйона. До слова, популяція відновлюється так швидко, що влада Казахстану має намір відновити полювання на тварин.

Раніше Фокус писав про найрідкіснішу антилопу у світі: вчені вперше в історії отримали фото тварини.