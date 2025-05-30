Новая технология позволит расшифровать вой волков: это навсегда изменит будущее (видео)

Исследователи обнаружили, что биоакустика, похоже, может расшифровать вой волков. Ученые полагают, что новая технология позволит экологам отслеживать животных, проводить переписи популяций, а также сократит конфликты между человеком и дикой природой.

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Об этом пишет IFLScience.

Около сотни лет назад серые волки были истреблены в районе Йеллоустоуна, так как люди считали их угрозой для себя и домашнего скота. Истребление стало тревожной ошибкой и уже к концу столетия, в 1995 году, ученые попытались исправить это — для этого волки были повторно завезены в этот район. Теперь ученые столкнулись с новой проблемой — сложностями мониторинга здоровья популяции.

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Разгадка волчьего языка

В новом исследовании Colossal Foundation объединился с Yellowstone Forever, Yellowstone Wolf Project и Grizzly Systems для разработки совершенно новой технологии, использующей искусственный интеллект и биоакустику для расшифровки коммуникации животных.

Если новая технология окажется эффективной, она может навсегда изменить охрану природы, позволив наблюдать за видом с комфортного расстояния.

По словам главного специалиста по животным Colossal Мэтта Джеймса, повторное заселение животных в Йеллоустонский национальный парк в 1995 году показало, какое значительное влияние оказывает высший хищник на его экосистему.

Перспективны новой технологии

Авторы исследования отмечают, что новый подход, вероятно, будет чрезвычайно полезным для ученых, а именно позволит:

отслеживать животных;

проводить перепись населения;

сокращать конфликты между человеком и животным;

защищать исчезающие виды и ландшафты.

Новый подход направлен на использование передовых акустических датчиков, машинного обучения и непрерывного сбора экологических данных на территориях обитания волков для создания картины их социальной жизни, которая может обладать исключительной специфичностью, а также развеять некоторые недоразумения относительно этих животных.

Ученые надеются, что классификация завываний животных в будущем, вероятно, позволит ученым идентифицировать отдельные стаи, а возможно и отдельные особи. В результате ученые смогут отслеживать хищников пассивно, не используя ошейники для отслеживания.

Предполагается, что новая технология станет мощным инструментом, поскольку позволит ученым понять перемещение и использование среды обитания волками более эффективным и экономичным способом, а также собрать гораздо больше данных, чем мы можем собрать в настоящее время

Расшифровка воя также позволит ученым понимать, какие крики связаны с каким поведением, таким образом, что это может дать нам возможность заглянуть в язык волков. Это становится чрезвычайно мощным инструментом сохранения, поскольку ученые могут начать показывать, что волки не бездумные охотники, а эмоционально сложные, вдумчивые и даже чуткие. Антропоморфизация волков также может помочь снять клеймо, которое волки несли с людьми на протяжении поколений, что привело к их преследованию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые в истории сняли странное поведение крупных хищников.