Нова технологія дасть змогу розшифрувати виття вовків: це назавжди змінить майбутнє (відео)

Дослідники виявили, що біоакустика, схоже, може розшифрувати виття вовків. Вчені вважають, що нова технологія дасть змогу екологам відстежувати тварин, проводити переписи популяцій, а також скоротить конфлікти між людиною і дикою природою.

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Про це пише IFLScience.

Близько сотні років тому сірі вовки були винищені в районі Єлловстоуна, оскільки люди вважали їх загрозою для себе і домашньої худоби. Винищення стало тривожною помилкою і вже до кінця століття, в 1995 році, вчені спробували виправити це — для цього вовків повторно завезли в цей район. Тепер вчені зіткнулися з новою проблемою — складнощами моніторингу здоров'я популяції.

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Розгадка вовчої мови

У новому дослідженні Colossal Foundation об'єднався з Yellowstone Forever, Yellowstone Wolf Project і Grizzly Systems для розроблення абсолютно нової технології, що використовує штучний інтелект і біоакустику для розшифровки комунікації тварин.

Якщо нова технологія виявиться ефективною, вона може назавжди змінити охорону природи, дозволивши спостерігати за видом з комфортної відстані.

За словами головного фахівця з тварин Colossal Метта Джеймса, повторне заселення тварин у Єлловстонський національний парк 1995 року засвідчило, який значний вплив має вищий хижак на його екосистему.

Перспективні нові технології

Автори дослідження зазначають, що новий підхід, імовірно, буде надзвичайно корисним для науковців, а саме дасть змогу:

відстежувати тварин;

проводити перепис населення;

скорочувати конфлікти між людиною і твариною;

захищати види та ландшафти, що зникають.

Новий підхід спрямований на використання передових акустичних датчиків, машинного навчання і безперервного збору екологічних даних на територіях проживання вовків для створення картини їхнього соціального життя, яка може мати виняткову специфічність, а також розвіяти деякі непорозуміння щодо цих тварин.

Учені сподіваються, що класифікація завивань тварин у майбутньому, ймовірно, дасть змогу вченим ідентифікувати окремі зграї, а можливо, й окремі особини. У результаті вчені зможуть відстежувати хижаків пасивно, не використовуючи нашийники для відстеження.

Передбачається, що нова технологія стане потужним інструментом, оскільки дасть змогу вченим зрозуміти переміщення і використання середовища проживання вовками ефективнішим та економнішим способом, а також зібрати значно більше даних, ніж ми можемо зібрати наразі...

Розшифровка виття також дасть змогу вченим розуміти, які крики пов'язані з якою поведінкою, таким чином, що це може дати нам змогу зазирнути в мову вовків. Це стає надзвичайно потужним інструментом збереження, оскільки вчені можуть почати показувати, що вовки не бездумні мисливці, а емоційно складні, вдумливі та навіть чуйні. Антропоморфізація вовків також може допомогти зняти клеймо, яке вовки несли з людьми впродовж поколінь, що призвело до їх переслідування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше в історії зняли дивну поведінку великих хижаків.