Астрономы увидели убийство звезды во время столкновения галактик: чем оно необычно (фото)

Ученые обнаружили как сверхмассивная черная дыра разорвала на части звезду, но это лишь второе подобное событие, которое наблюдалось при столкновении галактик. Астрономы называют это событие очень необычным.

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Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

Астрономы подробно рассмотрели редкое и очень жестокое космическое событие, которое произошло из-за того, что звезда слишком близко приблизилась к сверхмассивной черной дыре. В результате произошло событие приливного разрушения, когда черная дыра уничтожила звезду.

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Сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центрах галактик, могут разрывать на части и поглощать близкие звезды. В результате выделяется столько света, что он может затмить свет всех звезд в галактике.

Новое событие приливного разрушения, когда звезда была уничтожена черной дырой, получило название AT 2022wtn. Оно произошло в галактике SDSSJ232323.79+104107.7 на расстоянии 700 млн световых лет от нас. Но выделяет это звездное убийство то, что оно произошло, в то время, когда данная галактика находится на ранней стадии столкновения и слияния с галактикой, которая в 10 раз больше.

Изображение показывает столкновение двух галактик. На вставке синим крестом отмечено событие AT 2022wtn, которое произошло в меньшей галактике Фото: space.com

По словам ученых, это лишь второй раз в истории, когда событие приливного разрушения было обнаружено во время столкновения галактик. И это несмотря на теорию о том, что ранние стадии слияния галактик создают условия, которые способствуют этим жестоким убийствам звезд черными дырами.

Астрономы определили, что сверхмассивная черная дыра имеет примерно в 1 млн раз большую массу, чем Солнце, а звезда, которую она уничтожила имела небольшую массу, то есть была меньше Солнца.

Астрономы называют это событие приливного разрушения очень необычным, ведь свет, выделенный в результате уничтожения звезды, продолжал сиять с максимальной яркостью в течение 30 дней. Также астрономы обнаружили линии излучения, которые соответствуют длинам волн гелия и азота. Ранее такого не наблюдали во время других событий приливного разрушения.

Более подробный взгляд на событие приливного разрушения AT 2022wtn, которое представляет собой разрыв на части звезды черной дыры и ее дальнейшее поглощение Фото: space.com

По словам астрономов, данное событие приливного разрушения, как и другие ему подобные, началось с того, что к сверхмассивной черной дыре близко подлетела звезда. Огромная гравитация черной дыры привела к тому, что звезда распалась на части и растянулась в длинную полосу плазмы. Этот процесс известен как спагеттификация.

Часть вещества звезды стала кружить вокруг черной дыры, образуя аккреционный диск, из которого вещество начало путь к центру черной дыры. Некоторая част звездного материала не попала в черную дыру, а была выброшена в космос в виде высокоскоростных струй. Они создали яркое радиоизлучение.

Ученые выяснили, что после того, как звезда была полностью разрушена, вокруг черной дыры образовался в дополнение к аккреционному диску еще расширяющийся сферический пузырь из газа.

Как уже писал Фокус на окраинах нашей галактики астрономы обнаружили более 100 черных дыр, которые скрываются среди звезд.

Также Фокус писал о том, что физики считают, что путешествие во времени возможно без парадоксов и противоречий.