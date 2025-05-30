Астрономи побачили вбивство зірки під час зіткнення галактик: чим воно незвичайне (фото)

Вчені виявили як надмасивна чорна діра розірвала на частини зірку, але це лише друга подібна подія, яка спостерігалася під час зіткнення галактик. Астрономи називають цю подію дуже незвичайною.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

Астрономи детально розглянули рідкісну і дуже жорстоку космічну подію, яка сталася через те, що зірка занадто близько наблизилася до надмасивної чорної діри. У результаті сталася подія приливного руйнування, коли чорна діра знищила зірку.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Надмасивні чорні діри, які знаходяться в центрах галактик, можуть розривати на частини і поглинати близькі зірки. У результаті виділяється стільки світла, що воно може затьмарити світло всіх зірок у галактиці.

Нова подія приливного руйнування, коли зірка була знищена чорною дірою, отримала назву AT 2022wtn. Вона сталася в галактиці SDSSJ232323.79+104107.7 на відстані 700 млн світлових років від нас. Але виділяє це зоряне вбивство те, що воно сталося, в той час, коли ця галактика перебуває на ранній стадії зіткнення і злиття з галактикою, яка в 10 разів більша.

Зображення показує зіткнення двох галактик. На вставці синім хрестом відмічена подія AT 2022wtn, яка відбулася в меншій галактиці Фото: space.com

За словами вчених, це лише вдруге в історії, коли подію приливного руйнування було виявлено під час зіткнення галактик. І це попри теорію про те, що ранні стадії злиття галактик створюють умови, які сприяють цим жорстоким вбивствам зірок чорними дірами.

Астрономи визначили, що надмасивна чорна діра має приблизно в 1 млн разів більшу масу, ніж Сонце, а зірка, яку вона знищила мала невелику масу, тобто була меншою за Сонце.

Астрономи називають цю подію приливного руйнування дуже незвичною, адже світло, виділене внаслідок знищення зірки, продовжувало сяяти з максимальною яскравістю протягом 30 днів. Також астрономи виявили лінії випромінювання, які відповідають довжинам хвиль гелію та азоту. Раніше такого не спостерігали під час інших подій приливного руйнування.

Детальніший погляд на подію приливного руйнування AT 2022wtn, яка являє собою розрив на частини зірки чорної діри та її подальше поглинання Фото: space.com

За словами астрономів, ця подія приливного руйнування, як і інші подібні до неї, почалася з того, що до надмасивної чорної діри близько підлетіла зірка. Величезна гравітація чорної діри призвела до того, що зірка розпалася на частини і розтягнулася в довгу смугу плазми. Цей процес відомий як спагеттифікація.

Частина речовини зірки стала кружляти навколо чорної діри, утворюючи аккреційний диск, з якого речовина почала шлях до центру чорної діри. Деяка частина зоряного матеріалу не потрапила в чорну діру, а була викинута в космос у вигляді високошвидкісних струменів. Вони створили яскраве радіовипромінювання.

Вчені з'ясували, що після того, як зірку було повністю зруйновано, навколо чорної діри утворилася на додаток до акреційного диску сферична бульбашка з газу, яка ще й розширюється.

Як уже писав Фокус, на околицях нашої галактики астрономи виявили понад 100 чорних дір, які ховаються серед зірок.

Також Фокус писав про те, що фізики вважають, що подорож у часі можлива без парадоксів і протиріч.