У кошек есть "радар", позволяющий им узнавать своих людей: что особенного в их ноздре

Исследователи только что обнаружили, что питомцы действительно способны узнавать своих хозяев, но, возможно, не так, как полагает большинство людей. Авторы исследования утверждают, что животные используют для этого определенную ноздрю.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, пишет Science Alert.

Люди и кошки живут бок о бок тысячи лет, но нам все еще слишком мало известно об этих животных. Предыдущие исследования уже показали, что 54% кошек способны узнавать своих хозяев лишь по лицу. Но теперь ученые обнаружили, что есть еще один фактор, который позволяет животным запоминать людей.

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Что известно о кошках

Новое исследование, проведенное командой из Токийского университета, предполагает, что кошки могут узнавать людей по запаху. Этот подвиг ранее не изучался и может открыть еще один уровень глубины в отношениях между кошкой и человеком.

Науке уже известно, что кошки запоминают имена, которые мы им даем, формируют собственный стиль общения, а большинство животных также выбирают человеческое социальное взаимодействие вместо еды, выбор, с которым даже собаки с трудом справляются.

В новом исследовании ученые наконец-то выяснили, что кошки также могут узнавать своих людей по запаху. К слову, они также опираются на этот фактор в своих социальных кошачьих группах.

Очень особенный запах

Исследование, проведенное Ютаро Мияири и коллегами из Токийского университета сельского хозяйства, изучало способность 30 кошек отличать своего опекуна от неизвестного человека только по запаху.

В ходе эксперимента кошкам предоставили пластиковую пробирку с образцами мазков из-под подмышки, за ухом и между пальцами ног либо опекуна, либо человека, которого животные не встречали ранее. В качестве контрольного теста кошкам также предоставили пустую пробирку.

Результаты показали, что кошки тратили больше времени на обнюхивание запаха неизвестного человека по сравнению с запахом своего опекуна или пустой пробирки. Более короткое время обнюхивания говорит о том, что когда кошки натыкались на запах своего опекуна, они быстро узнавали его и уходили. Но когда они подходили к мазкам от неизвестного человека, кошка обнюхивала дольше, используя свое превосходное обоняние для сбора информации о запахе.

К слову, подобные закономерности наблюдались и ранее: котята обнюхивали запах незнакомых кошек дольше, чем запах своей собственной матери, а взрослые кошки обнюхивали фекалии незнакомых кошек дольше, чем тех, кто входит в их социальную группу. Авторы исследования считают, что полученные ими данные могут указывать на то, что люди, вероятно, также входят в социальный круг кошек.

Кошки использую особенную ноздрю

Исследование также выявило тенденцию у кошек обнюхивать знакомые запахи левой ноздрей, в то время как неизвестные запахи чаще обнюхивались правой. Но когда кошки знакомились с запахом после того, как обнюхивали некоторое время, они меняли ноздри с правой на левую.

Это может показаться странным, но нечто подобное ранее уже наблюдалось у собак. Текущие исследования показывают, что это предпочтение ноздрей может указывать на то, что кошки обрабатывают и классифицируют новую информацию, используя правое полушарие мозга, в то время как левое полушарие берет на себя управление, когда устанавливается рутинная реакция.

Почему кошки узнают людей по запаху

По словам кандидата наук по поведению кошек с Факультета животных и ветеринарии в Университете Аделаиды Джулии Хеннинг, когда кошки собирают информацию об окружающем мире. Они полагаются на запах.

Обмен запахами используется как способ узнавать кошек в одном социальном кругу, поддерживать сплоченность группы и определять незнакомых кошек или других животных, которые могут представлять угрозу или которых нужно избегать. Знакомые запахи также могут успокаивать кошек, снижая стресс и беспокойство и создавая чувство безопасности в их окружении.

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