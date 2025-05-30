У кішок є "радар", що дає їм змогу впізнавати своїх людей: що особливого в їхній ніздрі

Дослідники щойно виявили, що улюбленці справді здатні впізнавати своїх господарів, але, можливо, не так, як вважає більшість людей. Автори дослідження стверджують, що тварини використовують для цього певну ніздрю.

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Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі PLOS One, пише Science Alert.

Люди й кішки живуть пліч-о-пліч тисячі років, але нам все ще занадто мало відомо про цих тварин. Попередні дослідження вже показали, що 54% кішок здатні впізнавати своїх господарів лише по обличчю. Але тепер учені виявили, що є ще один фактор, який дозволяє тваринам запам'ятовувати людей.

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Що відомо про кішок

Нове дослідження, проведене командою з Токійського університету, припускає, що кішки можуть впізнавати людей за запахом. Цей подвиг раніше не вивчали, і він може відкрити ще один рівень глибини у відносинах між кішкою і людиною.

Науці вже відомо, що кішки запам'ятовують імена, які ми їм даємо, формують власний стиль спілкування, а більшість тварин також обирають людську соціальну взаємодію замість їжі, вибір, з яким навіть собаки ледве можуть впоратися.

У новому дослідженні вчені нарешті з'ясували, що кішки також можуть впізнавати своїх людей за запахом. До слова, вони також спираються на цей фактор у своїх соціальних котячих групах.

Дуже особливий запах

Дослідження, проведене Ютаро Міяірі та колегами з Токійського університету сільського господарства, вивчало здатність 30 кішок відрізняти свого опікуна від невідомої людини тільки за запахом.

Під час експерименту кішкам надали пластикову пробірку зі зразками мазків з-під пахви, за вухом і між пальцями ніг або опікуна, або людини, яку тварини не зустрічали раніше. Як контрольний тест кішкам також надали порожню пробірку.

Результати показали, що кішки витрачали більше часу на обнюхування запаху невідомої людини порівняно із запахом свого опікуна або порожньої пробірки. Коротший час обнюхування свідчить про те, що коли кішки натикалися на запах свого опікуна, вони швидко впізнавали його і йшли. Але коли вони підходили до мазків від невідомої людини, кішка обнюхувала довше, використовуючи свій чудовий нюх для збору інформації про запах.

До речі, подібні закономірності спостерігалися і раніше: кошенята обнюхували запах незнайомих кішок довше, ніж запах своєї власної матері, а дорослі кішки обнюхували фекалії незнайомих кішок довше, ніж тих, хто входить в їхню соціальну групу. Автори дослідження вважають, що отримані ними дані можуть вказувати на те, що люди, ймовірно, також входять до соціального кола кішок.

Кішки використовують особливу ніздрю

Дослідження також виявило тенденцію у кішок обнюхувати знайомі запахи лівою ніздрею, тоді як невідомі запахи частіше обнюхувалися правою. Але коли кішки знайомилися із запахом після того, як обнюхували деякий час, вони змінювали ніздрі з правої на ліву.

Це може здатися дивним, але щось подібне раніше вже спостерігалося у собак. Поточні дослідження показують, що ця перевага ніздрів може вказувати на те, що кішки обробляють і класифікують нову інформацію, використовуючи праву півкулю мозку, тоді як ліва півкуля бере на себе управління, коли встановлюється рутинна реакція.

Чому кішки впізнають людей за запахом

За словами кандидатки наук з поведінки кішок з Факультету тварин і ветеринарії в Університеті Аделаїди Джулії Хеннінг, коли кішки збирають інформацію про навколишній світ. Вони покладаються на запах.

Обмін запахами використовується як спосіб впізнавати кішок в одному соціальному колі, підтримувати згуртованість групи та визначати незнайомих кішок або інших тварин, які можуть становити загрозу або яких потрібно уникати. Знайомі запахи також можуть заспокоювати кішок, знижуючи стрес і занепокоєння і створюючи відчуття безпеки в їхньому оточенні.

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