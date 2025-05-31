Таинственная пещера из 4 миллионов ракушек найдена в модном приморском городе Великобритании

Курортный город Маргит на побережье Кента в Великобритании известен своей подземной пещерой, полностью отделанной ракушками. Никто не знает, кто создал ее и зачем.

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Об этом пишет издание Express.

21-метровый "Грот Ракушек" был обнаружен случайно в 1835 году, и до сих пор остается одной из величайших загадок страны. Туннель покрыт 4,6 миллионами ракушек, образующих сложнейшую мозаику узоров.

Некоторые считают, что это было место поклонения, другие — что это было место тайных встреч, а третьи говорят, что это просто реализованная кем-то экстравагантная причуда.

Ракушки, использованные для создания мозаики, включают в себя распространенные в Британии виды, но есть и несколько экзотических видов из Карибского бассейна.

Вход в пещеру, имеющий статус памятника архитектуры I категории, расположен на крутой дороге, со ступенями, ведущими вниз, и слабым освещением во всех туннелях, поэтому достопримечательность доступна не всем. Билеты стоят £2 для детей до £4.50 для взрослых, то есть примерно от 112 до 252 гривен.

Напомним, в курортном городе Суонидж графства Дорсет выставили на продажу деревянный домик шириной 1,2 метра, расположенный прямо на побережье. Пляжную недвижимость можно оформить без налогов и арендных обязательств, как жилой дом, за 55 000 фунтов стерлингов, то есть более 3 млн гривен.

Также Фокус писал, что на побережье Пембрукшира в Уэльсе располагается уютный пляжный домик с богатой историей. Когда-то The Cable Hut был ключевым объектом трансатлантической телекоммуникационной связи, а сегодня считается местной достопримечательностью.