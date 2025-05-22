Сельскую хижину на побережье назвали одной из самых красивых в стране (фото)

На побережье Пембрукшира в Уэльсе (Великобритания) располагается The Cable Hut — уютный пляжный домик с богатой историей. Когда-то он был ключевым объектом трансатлантической телекоммуникационной связи, а сегодня считается местной достопримечательностью.

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Избушку недавно показали в популярном шоу Britain's Best Beach Huts на телеканале Channel 4, где гуру дизайна Лора Джексон назвала The Cable Hut одним из самых красивых пляжных домиков в Великобритании, пишет издание Wales Online.

В программе Джексон отметила историческое значение этого места: "150 лет назад здесь работали одни из первых технических работников, которые обеспечили телекоммуникационную связь с Америкой. 27 июля 1866 года пароход Great Eastern завершил прокладку подводного кабеля через Атлантику, сократив время передачи сообщений из США с двух недель до двух минут".

Домик The Cable Hut Фото: Channel 4

Домик The Cable Hut расположен рядом с бухтой, поражающей своей красотой. Здесь есть пляж, обрамленный скалами и лесом — это создает иллюзию удаленности от цивилизации. Наблюдение за птицами и морской фауной делает пребывание в тамошних широтах настоящим удовольствием.

Дом на пляже

Владелец The Cable Hut Джон Марш рассказал, что часть оригинального телеграфного кабеля до сих пор проходит под домиком. Вместе с женой они сохранили историческую атмосферу дома, дополнив ее современными удобствами. Например, в интерьере используются аутентичные элементы — промышленные лампы, светильники со складов и даже лампа, изготовленная из старого огнетушителя. Сейчас дом сдается в аренду для краткосрочного отдыха.

Экстерьер и интерьер домика The Cable Hut Фото: Channel 4 Экстерьер и интерьер домика The Cable Hut Фото: Channel 4

Напомним, ранее Фокус сообщал, что легендарный "дом с акулой на крыше" в Оксфорде, Великобритания, стал доступным для долгосрочной аренды. Начиная с 5 марта, его можно снять за 4000 фунтов стерлингов в месяц — в стоимость уже включены все коммунальные услуги. Ранее местные власти не разрешали использовать здание для краткосрочной аренды.

Мы также писали об одном из потенциальных арендаторов, который пережил настоящий шок при осмотре жилья. В одной из комнат он заметил на паркете белые силуэты человеческих фигур — похожие на те, что оставляют полицейские на месте преступления. Своими впечатлениями мужчина поделился на Reddit, где его история вызвала оживленную реакцию среди пользователей.