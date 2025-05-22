Сільську хатину на узбережжі назвали однією з найкрасивіших у країні (фото)

На узбережжі Пембрукширу в Уельсі (Велика Британія) розташовується The Cable Hut — затишний пляжний будиночок із багатою історією. Колись він був ключовим об’єктом трансатлантичного телекомунікаційного зв’язку, а сьогодні вважається місцевою визначною пам’яткою.

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Хатинку нещодавно показали в популярному шоу Britain's Best Beach Huts на телеканалі Channel 4, де гуру дизайну Лора Джексон назвала The Cable Hut одним із найкрасивіших пляжних будиночків у Великій Британії, пише видання Wales Online.

У програмі Джексон наголосила на історичному значенні цього місця: "150 років тому тут працювали одні з перших технічних працівників, які забезпечили телекомунікаційний зв’язок з Америкою. 27 липня 1866 року пароплав Great Eastern завершив прокладання підводного кабелю через Атлантику, скоротивши час передачі повідомлень зі США з двох тижнів до двох хвилин".

Будиночок The Cable Hut Фото: Channel 4

Будиночок The Cable Hut розташований поруч із бухтою, що вражає своєю красою. Тут є пляж, обрамлений скелями й лісом — це створює ілюзію віддаленості від цивілізації. Спостереження за птахами й морською фауною робить перебування в тамтешніх широтах справжнім задоволенням.

Будинок на пляжі

Власник The Cable Hut Джон Марш розповів, що частина оригінального телеграфного кабелю досі проходить під будиночком. Разом із дружиною вони зберегли історичну атмосферу оселі, доповнивши її сучасними зручностями. Наприклад, в інтер'єрі використовуються автентичні елементи — промислові лампи, світильники зі складів та навіть лампа, виготовлена зі старого вогнегасника. Зараз оселя здається в оренду для короткострокового відпочинку.

Екстер'єр та інтер'єр будиночку The Cable Hut Фото: Channel 4 Екстер'єр та інтер'єр будиночку The Cable Hut Фото: Channel 4

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що легендарний "будинок з акулою на даху" в Оксфорді, Велика Британія, став доступним для довгострокової оренди. Починаючи з 5 березня, його можна зняти за 4000 фунтів стерлінгів на місяць — у вартість уже включені всі комунальні послуги. Раніше місцева влада не дозволяла використовувати будівлю для короткострокової оренди.

Ми також писали про одного з потенційних орендарів, який пережив справжній шок під час огляду житла. У одній із кімнат він помітив на паркеті білі силуети людських фігур — схожі на ті, що залишають поліціянти на місці злочину. Своїми враженнями чоловік поділився на Reddit, де його історія викликала жваву реакцію серед користувачів.