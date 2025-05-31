Таємничу печеру з 4 мільйонів черепашок знайдено в модному приморському місті Великої Британії

Курортне місто Маргіт на узбережжі Кента у Великій Британії відоме своєю підземною печерою, повністю оздобленою мушлями. Ніхто не знає, хто створив її та навіщо.

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Про це пише видання Express.

21-метровий "Грот мушель" було виявлено випадково 1835 року, і досі він залишається однією з найбільших загадок країни. Тунель вкритий 4,6 мільйонами черепашок, що утворюють складну мозаїку візерунків.

Дехто вважає, що це було місце поклоніння, інші — що це було місце таємних зустрічей, а треті кажуть, що це просто реалізована кимось екстравагантна примха.

Раковини, використані для створення мозаїки, містять поширені в Британії види, але є і кілька екзотичних видів з Карибського басейну.

Вхід до печери, що має статус пам'ятки архітектури I категорії, розташований на крутій дорозі, зі сходинками, що ведуть донизу, і слабким освітленням у всіх тунелях, тому пам'ятка доступна не всім. Квитки коштують £2 для дітей до £4.50 для дорослих, тобто приблизно від 112 до 252 гривень.

Нагадаємо, у курортному місті Суонідж графства Дорсет виставили на продаж дерев'яний будиночок завширшки 1,2 метра, розташований просто на узбережжі. Пляжну нерухомість можна оформити без податків і орендних зобов'язань, як житловий будинок, за 55 000 фунтів стерлінгів, тобто понад 3 млн гривень.

Також Фокус писав, що на узбережжі Пембрукшира в Уельсі розташовується затишний пляжний будиночок з багатою історією. Колись The Cable Hut був ключовим об'єктом трансатлантичного телекомунікаційного зв'язку, а сьогодні вважається місцевою визначною пам'яткою.