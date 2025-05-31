До моря рукою подати: скільки коштує хатина завширшки 1,2 метра просто на пляжі (фото)

У Великій Британії виставили на продаж дерев'яний будиночок просто на узбережжі, без податків і орендних зобов'язань. Хатину завширшки 1,2 метра можна оформити у власність як другий будинок.

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Про це пише Luxury Property News.

У курортному місті Суонідж, графство Дорсет (Велика Британія), на ринку з'явилася незвичайна нерухомість — мініатюрна дерев'яна хатина лише 1,2 метра завширшки (4 фути), оцінена в 55 000 фунтів стерлінгів. Попри скромні розміри, вона викликала ажіотаж у потенційних покупців. Агентство нерухомості DOMVS називає її "рідкісною знахідкою".

Хатина розташована прямо на пляжі, має дерев'яне оздоблення і пофарбована в ніжні кремові тони, ідеально вписуючись у прибережний пейзаж. Всередині достатньо місця для складних шезлонгів, мінікухні або навіть ночівлі в літній період. Хоча в ній немає електрики або води, це не лякає охочих, адже такі будиночки призначені радше для відпочинку, ніж для постійного проживання.

Усередині достатньо місця для складних шезлонгів, міні-кухні або навіть ночівлі в літній період Фото: Jam Press

Однією з ключових особливостей лота є те, що покупець отримує повну власність на об'єкт, а не оренду, як це зазвичай буває з прибережними хатинами у Великій Британії. Це означає, що власнику не доведеться щорічно платити орендні збори муніципалітету або укладати короткострокові договори.

Крім того, покупці отримують офіційну частку в приватному пляжі перед будиночком, що гарантує прямий доступ до узбережжя. Це особливо цінно в Дорсеті, де більшість подібних будівель розташовані на орендованій землі або зовсім без прав власності.

За інформацією видання, купівля хатини не оподатковується гербовим збором — державним податком, який зазвичай стягується при придбанні нерухомості у Великій Британії. Також відсутні додаткові податкові зобов'язання, характерні для других будинків у країні, оскільки будиночок не має статусу повноцінної житлової споруди.

"Сьогодні все більше людей шукають способи відпочивати біля моря без високих витрат і складнощів, пов'язаних зі звичайним житлом. Пляжні хатини стають привабливими завдяки своїй простоті та низькій вартості утримання", — зазначив агент із продажу нерухомості Джон Бошамп.

Він також додав, що такі об'єкти поєднують у собі розумне вкладення капіталу і спосіб життя мрії.

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