До моря рукой подать: сколько стоит хижина шириной 1,2 метра прямо на пляже (фото)

В Великобритании выставили на продажу деревянный домик прямо на побережье, без налогов и арендных обязательств. Хижину шириной 1,2 метра можно оформить в собственность как второй дом.

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Об этом пишет Luxury Property News.

В курортном городе Суонидж, графство Дорсет (Великобритания), на рынке появилась необычная недвижимость — миниатюрная деревянная хижина всего 1,2 метра шириной (4 фута), оцененная в 55 000 фунтов стерлингов. Несмотря на скромные размеры, она вызвала ажиотаж у потенциальных покупателей. Агентство недвижимости DOMVS называет ее "редкой находкой".

Хижина расположена прямо на пляже, имеет деревянную отделку и покрашена в нежные кремовые тона, идеально вписываясь в прибрежный пейзаж. Внутри достаточно места для складных шезлонгов, мини-кухни или даже ночлега в летний период. Хотя в ней нет электричества или воды, это не пугает желающих, ведь такие домики предназначены скорее для отдыха, чем для постоянного проживания.

Внутри достаточно места для складных шезлонгов, мини-кухни или даже ночлега в летний период Фото: Jam Press

Одной из ключевых особенностей лота является то, что покупатель получает полную собственность на объект, а не аренду, как это обычно бывает с прибрежными хижинами в Великобритании. Это означает, что владельцу не придется ежегодно платить арендные сборы муниципалитету или заключать краткосрочные договоры.

Кроме того, покупатели получают официальную долю в частном пляже перед домиком, что гарантирует прямой доступ к побережью. Это особенно ценно в Дорсете, где большинство подобных построек расположены на арендуемой земле или вовсе без прав собственности.

По информации издания, покупка хижины не облагается гербовым сбором — государственным налогом, который обычно взимается при приобретении недвижимости в Великобритании. Также отсутствуют дополнительные налоговые обязательства, характерные для вторых домов в стране, поскольку домик не имеет статуса полноценной жилой постройки.

"Сегодня все больше людей ищут способы отдыхать у моря без высоких затрат и сложностей, связанных с обычным жильем. Пляжные хижины становятся привлекательными благодаря своей простоте и низкой стоимости содержания", — отметил агент по продаже недвижимости Джон Бошамп.

Он также добавил, что такие объекты сочетают в себе разумное вложение капитала и образ жизни мечты.

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