До моря рукой подать: сколько стоит хижина шириной 1,2 метра прямо на пляже (фото)
В Великобритании выставили на продажу деревянный домик прямо на побережье, без налогов и арендных обязательств. Хижину шириной 1,2 метра можно оформить в собственность как второй дом.
Об этом пишет Luxury Property News.
В курортном городе Суонидж, графство Дорсет (Великобритания), на рынке появилась необычная недвижимость — миниатюрная деревянная хижина всего 1,2 метра шириной (4 фута), оцененная в 55 000 фунтов стерлингов. Несмотря на скромные размеры, она вызвала ажиотаж у потенциальных покупателей. Агентство недвижимости DOMVS называет ее "редкой находкой".
Хижина расположена прямо на пляже, имеет деревянную отделку и покрашена в нежные кремовые тона, идеально вписываясь в прибрежный пейзаж. Внутри достаточно места для складных шезлонгов, мини-кухни или даже ночлега в летний период. Хотя в ней нет электричества или воды, это не пугает желающих, ведь такие домики предназначены скорее для отдыха, чем для постоянного проживания.
Одной из ключевых особенностей лота является то, что покупатель получает полную собственность на объект, а не аренду, как это обычно бывает с прибрежными хижинами в Великобритании. Это означает, что владельцу не придется ежегодно платить арендные сборы муниципалитету или заключать краткосрочные договоры.
Кроме того, покупатели получают официальную долю в частном пляже перед домиком, что гарантирует прямой доступ к побережью. Это особенно ценно в Дорсете, где большинство подобных построек расположены на арендуемой земле или вовсе без прав собственности.
По информации издания, покупка хижины не облагается гербовым сбором — государственным налогом, который обычно взимается при приобретении недвижимости в Великобритании. Также отсутствуют дополнительные налоговые обязательства, характерные для вторых домов в стране, поскольку домик не имеет статуса полноценной жилой постройки.
"Сегодня все больше людей ищут способы отдыхать у моря без высоких затрат и сложностей, связанных с обычным жильем. Пляжные хижины становятся привлекательными благодаря своей простоте и низкой стоимости содержания", — отметил агент по продаже недвижимости Джон Бошамп.
Он также добавил, что такие объекты сочетают в себе разумное вложение капитала и образ жизни мечты.
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