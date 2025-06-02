В шаге от катастрофы: гигантские волны льда и обломков угрожают людям, живущим в тени ледников (видео)

Исследователи поделились кадрами резкого падения швейцарского ледника — на видео видно «облако» льда и обломков, несущееся вниз по склону горы в деревню Блаттен. Ученые предостерегают, что такие события будут становиться все более частыми.

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Об этом пишет Science Alert.

Инцидент произошел 28 мая и, по мнению исследователей, является леденящим предостережением о растущих опасностях, с которыми сталкиваются сообщества по всему миру, живущие под тенью хрупкого льда, особенно в Азии. На кадрах запечатлено резкое падение швейцарского ледника Алеч (Swiss Birch).

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Воздействие климатического кризиса на криосферу Земли

По словам советника по снижению риска бедствий Швейцарского агентства по развитию Али Ноймана, роль изменения климата в конкретном случае Блаттена "еще необходимо изучить", более масштабные последствия для криосферы Земли — части мира, покрытой замерзшей водой — очевидны.

Теперь ученые считают, что изменение климата и его воздействие на криосферу будут иметь все более серьезные последствия для человеческих сообществ, которые живут вблизи ледников, вблизи криосферы, и так или иначе зависят от ледников и живут с ними.

Катастрофическое разрушение деревни

Исследователи отмечают, что гигантский поток льда и обломков в значительной степени разрушили деревню Блаттен, однако эвакуация 300 жителей на прошлой неделе предотвратила массовые жертвы, хотя один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

По словам Ноймана, инцидент также доказывает, что наличие правильных навыков, наблюдения и управления чрезвычайной ситуацией можно значительно сократить масштабы такого рода катастрофы.

Стефан Уленбрук, директор по гидрологии, водным ресурсам и криосфере Всемирной метеорологической организации (ВМО), сказал, что это показало необходимость подготовки уязвимых регионов, таких как Гималаи и другие части Азии. Ученые считают, что для повышения эффективности прогнозирования подобных катастрофических событий необходимо усилить всю цепочку: от мониторинга до обмена данными, численность имитационных моделей, а также оценки опасностей и информирование местных жителей. Увы, во многих азиатских странах эта цепочка все еще слишком слаба, а данные недостаточно связаны.

Мониторинг таяния ледников

Швейцарские геологи используют различные методы, включая датчики и спутниковые снимки, для мониторинга своих ледников. В прошлом году ООН объявила, что Азия стала регионом мира, наиболее пострадавшим от стихийных бедствий из-за климатических и погодных опасностей в 2023 году. Причем наводнения и штормы стали основной причиной жертв и экономических потерь.

Исследователи отмечают, что многим азиатским странам попросту не хватает ресурсов для мониторинга огромных ледников в той же степени, что и Швейцарии. Согласно отчету Управления ООН по снижению риска бедствий за 2024 год, две трети стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеют системы раннего оповещения. Однако менее развитые страны имеют худший охват — простыми словами, мониторинг в этих регионах не отсутствует полностью, однако его определенно недостаточно.

Этот разрыв отражается в количестве жертв, связанных со стихийными бедствиями, для каждого события. В то время как среднее число погибших в результате стихийных бедствий в мире составило 189 человек, в Азиатско-Тихоокеанском регионе оно было намного выше — 338, согласно базе данных чрезвычайных событий Центра исследований эпидемиологии стихийных бедствий, базирующегося в Бельгии.

Гималайские ледники в особой опасности

Исследования показывают, что гималайские ледники, обеспечивающие жизненно важной водой почти два миллиарда человек, тают быстрее, чем когда-либо прежде. Основной причиной ускорения считают изменение климата, которое подвергает сообщества непредсказуемым и дорогостоящим катастрофам.

За последние десятилетия появились сотни озер, образовавшихся из талой ледниковой воды. Они могут быть смертельно опасны, когда прорываются и устремляются вниз по долине. В то же время размягчение вечной мерзлоты увеличивает вероятность оползней.

Деклан Маги из Департамента по изменению климата и устойчивому развитию Азиатского банка развития сказал, что одних только мониторинга и раннего оповещения недостаточно. Ученые настаивают на том, что человечеству следуют задумываться над тем, где и что мы строим, а также как мы можем уменьшить уязвимость домов и инфраструктуры.

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