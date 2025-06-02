За крок до катастрофи: гігантські хвилі льоду й уламків загрожують людям, які живуть у тіні льодовиків (відео)

Дослідники поділилися кадрами різкого падіння швейцарського льодовика — на відео видно "хмару" льоду й уламків, що мчить униз схилом гори в село Блаттен. Вчені застерігають, що такі події ставатимуть дедалі частішими.

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Про це пише Science Alert.

Інцидент стався 28 травня і, на думку дослідників, є крижаною пересторогою про небезпеки, з якими стикаються спільноти в усьому світі, що живуть під тінню крихкого льоду, особливо в Азії. На кадрах зображено різке падіння швейцарського льодовика Алеч (Swiss Birch).

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Вплив кліматичної кризи на кріосферу Землі

За словами радника зі зниження ризику лих Швейцарського агентства з розвитку Алі Ноймана, роль зміни клімату в конкретному випадку Блаттена "ще необхідно вивчити", але більш масштабні наслідки для кріосфери Землі — частини світу, вкритої замерзлою водою — очевидні.

Тепер учені вважають, що зміна клімату та її вплив на кріосферу матимуть дедалі серйозніші наслідки для людських спільнот, які живуть поблизу льодовиків, поблизу кріосфери, і так чи інакше залежать від льодовиків і живуть із ними.

Катастрофічне руйнування села

Дослідники зазначають, що гігантський потік льоду й уламків значною мірою зруйнували село Блаттен, проте евакуація 300 жителів минулого тижня запобігла масовим жертвам, хоча одна людина досі вважається зниклою безвісти.

За словами Ноймана, інцидент також доводить, що наявність правильних навичок, спостереження та управління надзвичайною ситуацією може значно скоротити масштаби такого роду катастрофи.

Стефан Уленбрук, директор з гідрології, водних ресурсів і кріосфери Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), сказав, що це показало необхідність підготовки вразливих регіонів, як-от Гімалаї та інші частини Азії. Вчені вважають, що для підвищення ефективності прогнозування подібних катастрофічних подій необхідно посилити весь ланцюжок: від моніторингу до обміну даними, чисельність імітаційних моделей, а також оцінки небезпек та інформування місцевих жителів. На жаль, у багатьох азійських країнах цей ланцюжок все ще занадто слабкий, а дані недостатньо пов'язані.

Моніторинг танення льодовиків

Швейцарські геологи використовують різні методи, включно з датчиками й супутниковими знімками, для моніторингу своїх льодовиків. Минулого року ООН оголосила, що Азія стала регіоном світу, який найбільше постраждав від стихійних лих через кліматичні та погодні небезпеки у 2023 році. Причому повені та шторми стали основною причиною жертв та економічних втрат.

Дослідники зазначають, що багатьом азійським країнам просто не вистачає ресурсів для моніторингу величезних льодовиків тією ж мірою, що і Швейцарії. Згідно зі звітом Управління ООН зі зниження ризику лих за 2024 рік, дві третини країн Азійсько-тихоокеанського регіону мають системи раннього оповіщення. Однак менш розвинені країни мають гірше охоплення — простими словами, моніторинг у цих регіонах не відсутній повністю, проте його, безумовно, недостатньо.

Цей розрив відображається в кількості жертв, пов'язаних зі стихійними лихами, для кожної події. Тоді як середня кількість загиблих унаслідок стихійних лих у світі становила 189 осіб, в Азійсько-тихоокеанському регіоні вона була набагато вищою — 338, згідно з базою даних надзвичайних подій Центру досліджень епідеміології стихійних лих, що базується в Бельгії.

Гімалайські льодовики в особливій небезпеці

Дослідження показують, що гімалайські льодовики, які забезпечують життєво важливою водою майже два мільярди людей, тануть швидше, ніж будь-коли раніше. Основною причиною прискорення вважають зміну клімату, яка наражає спільноти на непередбачувані й дорогі катастрофи.

За останні десятиліття з'явилися сотні озер, що утворилися з талої льодовикової води. Вони можуть бути смертельно небезпечними, коли прориваються і спрямовуються вниз долиною. Водночас розм'якшення вічної мерзлоти збільшує ймовірність зсувів.

Деклан Магі з Департаменту зі зміни клімату та сталого розвитку Азійського банку розвитку сказав, що одних лише моніторингу та раннього оповіщення недостатньо. Вчені наполягають на тому, що людству варто замислюватися над тим, де і що ми будуємо, а також як ми можемо зменшити вразливість будинків та інфраструктури.

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