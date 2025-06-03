В космосе нечто "закричало" с силой миллиарда Солнц: это длилось всего 0,16 секунды

Ученые говорят, что в 13 млн световых лет от Земли вспыхнула нейтронная звезда. Такие звезды появляются, когда ядро массивной звезды коллапсирует в конце своей жизни под действием собственной гравитации.

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Об этом пишет Farmingdale observer.

По словам астрономов, когда звезда взрывается сверхновой, после себя она оставляет небольшой объект, который полностью состоит из нейтронов, удерживаемых вместе. Нейтронная звезда – это 1,3–2,5 солнечных масс, которые втиснуты в сферу диаметром всего 20 км.

Магнетары являются одной из разновидностей нейтронных звезд, их магнитные поля в тысячу раз сильнее, чем у других нейтронных звезд.

Ученые уже давно знают о том, что такие объекты, которые в тысячи раз ярче Солнца, могут эффектно вспыхивать. Такие извержения часто внезапные и очень быстрые, поэтому их крайне трудно изучать. Группе астрономов удалось зафиксировать столь редкое событие.

Данный магнетар находится в галактике Скульптор – это спиральная галактика, которая находится в 13 млн световых лет от Земли. Вспышка была обнаружена с помощью прибора Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) на Международной космической станции.

Последующий анализ полученных данных показал, что магнетар мог высвободить столько же энергии, сколько Солнце производит за 100 тыс. лет, всего за 0,16 секунды. После этого магнетар “погас” также неожиданно.

“Это как если бы магнетар решил раскрыть свое существование, закричав в космосе с силой миллиарда Солнц”, - говорит ученый из Института астрофизики Испанского совета в Андалусии Альберто Х. Кастро-Тирадо.

В своей статье, опубликованной в журнале Nature, авторы пишут, что потратили больше года на анализ данных ASIM. Это событие астрономы разделили на четыре фазы на основе выработки энергии магнетаром и изменений его магнитного поля.

Открытие является очень важным, так как из 3 тыс. нейтронных звезд было идентифицировано только около 30 магнетаров. Также эта вспышка магнетара стала самой далекой, обнаруженной на данный момент.

Астрофизики подозревают, что эти события могут быть вызваны так называемыми “звездотрясениями”, способными нарушить очень “эластичные” внешние слои магнетаров.

Какими бывают нейтронные звезды

Нейтронные звезды представляют собой одно из наиболее загадочных и плотных явлений во вселенной. Они возникают в результате коллапса остатков звезд после сверхновых взрывов. Разнообразие нейтронных звезд связано с их массой, вращением и магнитными свойствами.

Первая разновидность нейтронных звезд - обычные нейтронные звезды. Они представляют собой конечный этап эволюции среднемассивных звезд, которые после сверхновой становятся экстремально компактными объектами. Эти звезды обычно имеют массу от 1.4 до 3-х солнечных масс и диаметр порядка 20 километров. Их плотность достигает нескольких десятков миллионов тонн на кубический сантиметр.

Второй тип - миллисекундные пульсары. Это нейтронные звезды, которые вращаются с высокой скоростью, порядка нескольких сотен оборотов в секунду. Они образуются в результате аккреции вещества от близкого сопряжения с другими звездами или черных дыр. Миллисекундные пульсары являются наиболее стабильными и точными астрономическими часами во всей Вселенной.

Третья разновидность - магнетары. Это крайне мощные источники рентгеновского и гамма-излучения, связанные с сильными магнитными полями. Магнетары представляют собой нейтронные звезды, у которых магнитное поле настолько сильно, что оно влияет на окружающую среду, вызывая вспышки и гравитационные волны.

Напомним, астрономы обнаружили, что звезда с самым сильным магнитным полем во Вселенной летит через нашу галактику Млечный Путь со скоростью примерно 177 000 км/ч. Сильнейшее магнитное поле этой звезды может разорвать тело человека на атомы, и ученые считают, что этот объект появился не так, как ожидалось.