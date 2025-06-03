У космосі щось "закричало" із силою мільярда Сонць: це тривало всього 0,16 секунди

Учені кажуть, що за 13 млн світлових років від Землі спалахнула нейтронна зірка. Такі зірки з'являються, коли ядро масивної зірки колапсує наприкінці свого життя під дією власної гравітації.

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Про це пише Farmingdale observer.

За словами астрономів, коли зірка вибухає надновою, після себе вона залишає невеликий об'єкт, який повністю складається з нейтронів, утримуваних разом. Нейтронна зірка — це 1,3-2,5 сонячних мас, які втиснуті в сферу діаметром всього 20 км.

Магнетари є одним із різновидів нейтронних зірок, їхні магнітні поля в тисячу разів сильніші, ніж в інших нейтронних зірок.

Учені вже давно знають про те, що такі об'єкти, які в тисячі разів яскравіші за Сонце, можуть ефектно спалахувати. Такі виверження часто раптові і дуже швидкі, тому їх вкрай важко вивчати. Групі астрономів вдалося зафіксувати таку рідкісну подію.

Даний магнетар знаходиться в галактиці Скульптор — це спіральна галактика, що знаходиться в 13 млн світлових років від Землі. Спалах було виявлено за допомогою приладу Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) на Міжнародній космічній станції.

Подальший аналіз отриманих даних показав, що магнетар міг вивільнити стільки ж енергії, скільки Сонце виробляє за 100 тис. років, всього за 0,16 секунди. Після цього магнетар "згас" також несподівано.

"Це наче якби магнетар вирішив розкрити своє існування, закричавши в космосі з силою мільярда Сонць", — каже вчений з Інституту астрофізики Іспанської ради в Андалусії Альберто Х. Кастро-Тірадо.

У своїй статті, опублікованій у журналі Nature, автори пишуть, що витратили понад рік на аналіз даних ASIM. Цю подію астрономи розділили на чотири фази на основі вироблення енергії магнетаром і змін його магнітного поля.

Відкриття є дуже важливим, оскільки з 3 тис. нейтронних зірок було ідентифіковано тільки близько 30 магнетарів. Також цей спалах магнетара став найвіддаленішим, виявленим на даний момент.

Астрофізики підозрюють, що ці події можуть бути викликані так званими "зоретрясіннями", здатними порушити дуже "еластичні" зовнішні шари магнетарів.

Якими бувають нейтронні зірки

Нейтронні зірки являють собою одне з найзагадковіших і найщільніших явищ у всесвіті. Вони виникають унаслідок колапсу залишків зірок після наднових вибухів. Різноманітність нейтронних зірок пов'язана з їхньою масою, обертанням і магнітними властивостями.

Перший різновид нейтронних зірок — звичайні нейтронні зірки. Вони являють собою кінцевий етап еволюції середньомасивних зірок, які після наднової стають екстремально компактними об'єктами. Ці зірки зазвичай мають масу від 1.4 до 3-х сонячних мас і діаметр близько 20 кілометрів. Їхня щільність досягає декількох десятків мільйонів тонн на кубічний сантиметр.

Другий тип — мілісекундні пульсари. Це нейтронні зірки, які обертаються з високою швидкістю, близько декількох сотень обертів на секунду. Вони утворюються в результаті акреції речовини від близького сполучення з іншими зірками або чорних дір. Мілісекундні пульсари є найбільш стабільним і точним астрономічним годинником у всьому Всесвіті.

Третій різновид — магнетари. Це вкрай потужні джерела рентгенівського і гамма-випромінювання, пов'язані з сильними магнітними полями. Магнетари являють собою нейтронні зірки, у яких магнітне поле настільки сильне, що воно впливає на навколишнє середовище, викликаючи спалахи і гравітаційні хвилі.

Нагадаємо, астрономи виявили, що зірка з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті летить через нашу галактику Чумацький Шлях зі швидкістю приблизно 177 000 км/год. Найсильніше магнітне поле цієї зірки може розірвати тіло людини на атоми, і вчені вважають, що цей об'єкт з'явився не так, як очікувалося.