Загадочный зверь обезглавил гигантскую змею: исследователи смогли разыскать убийцу (фото)

Исследователи неожиданно наткнулись на обезглавленное тело бирманского питона, останки которого были закопаны в лесу. Ученым удалось раскрыть это «преступление» и запечатлеть на камеру грозного зверя, атаковавшего хищника.

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Об этом пишет Live Science.

Останки бирманского питона были обнаружили командой ученых во главе с биологом по дикой природе Яном Бартошеком недалеко от Неаполя в декабре 2022 года. С 2013 года ученые использовали радиотрекеры для снижения за самцами бирманских питонов, и во время сезона размножения эти самцы-"разведчики" приводят исследователей к плодовитым самкам змей и их яйцам. Оттуда исследователи удаляют и усыпляют рептилий, пытаясь уничтожить инвазивную популяцию.

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Агрессивный инвазивный вид

Бирманские питоны являются инвазивным видом, охотящимся на все живое вокруг. Взрослые представители этого вида могут достигать более 4 метров в длину, что позволяет им охотиться даже на самые крупные виды.

Предыдущие исследования уже показали что местные хищники часто сталкиваются с инвазивными змеями и страдают от этого, однако новая находка намекает на то, что местные виды, похоже, учатся использовать конкуренцию в качестве потенциального источника пищи.

Во время вскрытия питона были обнаружены когти рыси Фото: Ian Bartoszek Conservancy of Southwest Florida

Победа местных хищников Эверглейдс

Останки 4-метрового бирманского питона по прозвищу Локи были обнаружены учеными в лесу. Предполагается, что вес гигантской змеи достигал около 23,5 килограммов и ученые обнаружили самца обезглавленным — его шея и голова были отгрызены и зарыты под сосновыми иголками недалеко от тела.

По словам Бартошека, они с коллегами приступили к поиску убийцы огромной змеи. То, как была пережевана шея Локи и зарыта его голова, предполагало, что виновником была крупная кошка — либо рысь, либо флоридская пантера.

Команда обратилась к экспертУ по диким кошкам Дэвиду Шиндлу из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, который установил камеры в лесу, неподалеку от места убийства гигантской змеи на случай, если хищник вернется к своей добыче. На следующее утро она вернулась — и ее поведение было заснято на видео.

Ученые смотрели видео и обнаружили приближение взрослой рыси — животное шло по бревну. Исследователи отмечают, что можно было заметить, как хищник принюхивается к воздуху, учуяв запах команды.

Найдя погибшую змею, исследователи поймали рысь, "возвращающуюся к месту убийства" Фото: Ian Bartoszek Conservancy of Southwest Florida

Питоны охотятся на рысей

Известно, что бирманские питоны едят рысей, но Бартошек подозревает, что эта конкретная рысь воспользовалась возможностью, чтобы схватить Локи, пока тот был недееспособен. За несколько дней до того, как ученые нашли останки змеи, на юге Флориды резко похолодало.

Самцы змей, как правило, выходят на поиски самок в период размножения, но прохладная погода, вероятно, могла сделать Локи вялым — в результате он не смог защититься от нападения другого хищника.

По словам Бартошека, их с коллегами работа дает возможность наблюдать новые и интересные взаимодействия хищника и жертвы. Более того, ученые считают, что новые данные указывают на то, что местные хищники, вероятно, способны адаптироваться и найти способ защиты от инвазивных видов.

Подобные случаи хищничества, вероятно, становятся более распространенными в Эверглейдс, сказал Бартошек. Его команда нашла останки другой змеи-разведчицы после очередного похолодания в начале этого сезона, на этот раз, вероятно, убитой черным медведем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли, как две самые большие змеи в мире охотятся друг на друга.