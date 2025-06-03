Загадковий звір обезголовив гігантську змію: дослідники змогли розшукати вбивцю (фото)

Дослідники несподівано натрапили на обезголовлене тіло бірманського пітона, останки якого були закопані в лісі. Вченим вдалося розкрити цей "злочин" і зафіксувати на камеру грізного звіра, який атакував хижака.

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Про це пише Live Science.

Останки бірманського пітона були виявлені командою вчених на чолі з біологом з дикої природи Яном Бартошеком недалеко від Неаполя в грудні 2022 року. З 2013 року вчені використовували радіотрекери для стеження за самцями бірманських пітонів, і під час сезону розмноження ці самці-"розвідники" приводять дослідників до плідних самиць змій та їхніх яєць. Звідти дослідники видаляють і присипляють рептилій, намагаючись знищити інвазивну популяцію.

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Агресивний інвазивний вид

Бірманські пітони є інвазивним видом, що полює на все живе навколо. Дорослі представники цього виду можуть досягати понад 4 метри завдовжки, що дає їм змогу полювати навіть на найбільші види.

Попередні дослідження вже показали, що місцеві хижаки часто стикаються з інвазивними зміями і страждають від цього, проте нова знахідка натякає на те, що місцеві види, схоже, вчаться використовувати конкуренцію як потенційне джерело їжі.

Під час розтину пітона було виявлено кігті рисі Фото: Ian Bartoszek Conservancy of Southwest Florida

Перемога місцевих хижаків Еверглейдс

Останки 4-метрового бірманського пітона на прізвисько Локі були виявлені вченими в лісі. Припускають, що вага гігантської змії досягала близько 23,5 кілограмів, і вчені виявили самця обезголовленим — його шию і голову відгризли й закопали під сосновими голками неподалік від тіла.

За словами Бартошека, вони з колегами розпочали пошук вбивці величезної змії. Те, як було пережовано шию Локі та закопано його голову, припускало, що винуватцем була велика кішка — або рись, або флоридська пантера.

Команда звернулася до експерта з диких кішок Девіда Шиндла зі Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США, який встановив камери в лісі, неподалік від місця вбивства гігантської змії на випадок, якщо хижак повернеться до своєї здобичі. Наступного ранку вона повернулася — і її поведінку було знято на відео.

Науковці дивилися відео і виявили наближення дорослої рисі — тварина йшла колодою. Дослідники зазначають, що можна було помітити, як хижак принюхується до повітря, відчувши запах команди.

Знайшовши загиблу змію, дослідники спіймали рись, яка "повертається до місця вбивства" Фото: Ian Bartoszek Conservancy of Southwest Florida

Пітони полюють на рисей

Відомо, що бірманські пітони їдять рисей, але Бартошек підозрює, що ця конкретна рись скористалася можливістю, щоб схопити Локі, поки той був недієздатний. За кілька днів до того, як учені знайшли останки змії, на півдні Флориди різко похолодало.

Самці змій, як правило, виходять на пошуки самок у період розмноження, але прохолодна погода, ймовірно, могла зробити Локі млявим — у результаті він не зміг захиститися від нападу іншого хижака.

За словами Бартошека, їхня з колегами робота дає змогу спостерігати нові та цікаві взаємодії хижака і жертви. Ба більше, вчені вважають, що нові дані вказують на те, що місцеві хижаки, ймовірно, здатні адаптуватися і знайти спосіб захисту від інвазивних видів.

Подібні випадки хижацтва, ймовірно, стають більш поширеними в Еверглейдс, сказав Бартошек. Його команда знайшла останки іншої змії-розвідниці після чергового похолодання на початку цього сезону, цього разу, ймовірно, вбитої чорним ведмедем.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли, як дві найбільші змії у світі полюють одна на одну.