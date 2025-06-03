Последнее пристанище на Земле: более 700 ламантинов собрались в одной точке на карте

Исследователи заметили нечто любопытное — более 735 взрослых особей и 80 детенышей неожиданно собрались в парке Флориды — это самая большая группа, когда-либо найденная здесь. Для сравнения, около 40 лет назад здесь собиралось всего 36 особей.

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Об этом пишет IFLScience.

За всю свою историю наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно вымерли, а другие продолжают процветать. Некоторые из них также находятся на грани исчезновения.

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Проекты по сохранению могут быть сложными, часто в экстремальных условиях, вопреки всем обстоятельствам, и даже с видами, находящимися на грани вымирания. Однако они также могут быть чрезвычайно успешными, с охраняемыми территориями и законами, которые приводят к восстановлению численности популяции.

Успешное сохранение вида

Одним из мест, где реализуется такой природоохранный проект, является государственный парк Blue Spring во Флориде, где сейчас обитает множество ламантинов.

Парк особенно полезен для ламантинов, поскольку он обеспечивает теплую воду в прохладные зимние месяцы. Несмотря на то, что ламантины могут выглядеть большими и милыми, у них мало жира в теле и им чрезвычайно трудно согреться. Однако температура в Blue Spring остается довольно стабильной на уровне 22 °C, что помогает ламантинам оставаться в тепле.

Ламантины приплывают в эти теплые воды в холодные месяцы Фото: Shutterstock

Восстановление популяции ламантинов

В 1970 году в парке было обнаружено всего 14 ламантинов во время весеннего сезона. Животные сталкивались здесь с множеством угроз до и после этого времени, в том числе:

столкновение с лодками;

загрязнение воды;

цветение водорослей;

нехватка пищи — морской травы.

Они были включены в Закон об исчезающих видах как "находящиеся под угрозой исчезновения" с момента его создания и до 2017 года, когда их перевели в "находящиеся под угрозой исчезновения" (хотя они все еще находятся под защитой).

Исследователи наблюдают за популяцией ламантинов с 1980-х годов: каждый год команда идентифицирует и записывает фотографии ламантинов, включая изображения шрамов, и тщательно просматривает кадры ламантинов в парке. Они следят за детенышами, отслеживают такие заболевания, как холодовый стресс, и помогают спасать и выпускать животных.

Данные наблюдений указывают на то, что к 2005 году количество ламантинов в Blue Spring возросло до более чем 200, а теперь, в 2025 году, команда зарегистрировала 736 взрослых особей и 80 детенышей. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных сообщает, что в 1991 году во всем штате Флорида насчитывалось около 1267 ламантинов — сейчас это число возросло до 8350. Ламантины остаются под федеральной защитой в соответствии с Законом об исчезающих видах и Законом о защите морских млекопитающих.

Ранее Фокус писал о том, что самый грустный ламантин в мире заперт в крохотной "клетке".