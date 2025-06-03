Останній притулок на Землі: понад 700 ламантинів зібралися в одній точці на карті

Дослідники помітили щось цікаве — понад 735 дорослих особин і 80 дитинчат несподівано зібралися в парку Флориди — це найбільша група, яку будь-коли було знайдено тут. Для порівняння, близько 40 років тому тут збиралося всього 36 особин.

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Про це пише IFLScience.

За всю свою історію наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно вимерли, а інші продовжують процвітати. Деякі з них також перебувають на межі зникнення.

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Проєкти зі збереження можуть бути складними, часто в екстремальних умовах, всупереч усім обставинам, і навіть з видами, що перебувають на межі вимирання. Однак вони також можуть бути надзвичайно успішними, з охоронюваними територіями та законами, які призводять до відновлення чисельності популяції.

Успішне збереження виду

Одним із місць, де реалізується такий природоохоронний проєкт, є державний парк Blue Spring у Флориді, де зараз мешкає безліч ламантинів.

Парк особливо корисний для ламантинів, оскільки він забезпечує теплу воду в прохолодні зимові місяці. Попри те, що ламантини можуть виглядати великими та милими, у них мало жиру в тілі і їм надзвичайно важко зігрітися. Однак температура в Blue Spring залишається досить стабільною на рівні 22 °C, що допомагає ламантинам залишатися в теплі.

Ламантини припливають у ці теплі води в холодні місяці Фото: Shutterstock

Відновлення популяції ламантинів

У 1970 році в парку було виявлено всього 14 ламантинів під час весняного сезону. Тварини стикалися тут з безліччю загроз до і після цього часу, зокрема:

зіткнення з човнами;

забруднення води;

цвітіння водоростей;

брак їжі — морської трави.

Вони були включені до Закону про види, що зникають, як "такі, що перебувають під загрозою зникнення" з моменту його створення і до 2017 року, коли їх перевели в "такі, що перебувають під загрозою зникнення" (хоча вони все ще перебувають під захистом).

Дослідники спостерігають за популяцією ламантинів з 1980-х років: щороку команда ідентифікує і записує фотографії ламантинів, включно із зображеннями шрамів, і ретельно переглядає кадри ламантинів у парку. Вони стежать за дитинчатами, відстежують такі захворювання, як холодовий стрес, і допомагають рятувати й випускати тварин.

Дані спостережень вказують на те, що до 2005 року кількість ламантинів у Blue Spring зросла до більш ніж 200, а тепер, у 2025 році, команда зареєструвала 736 дорослих особин і 80 дитинчат. Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин повідомляє, що в 1991 році в усьому штаті Флорида налічувалося близько 1267 ламантинів — зараз це число зросло до 8350. Ламантини залишаються під федеральним захистом відповідно до Закону про види, що зникають, й Закону про захист морських ссавців.

Раніше Фокус писав про те, що найсумніший ламантин у світі замкнений у крихітній "клітці".