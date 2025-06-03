Монстр с впечатляюще острым набором зубов: кому принадлежат самые большие "резаки" в мире (фото)

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. К ним относятся и очаровательные маленькие чудаки с полным ртом острых зубов, которые считаются самыми большими относительно размеров тела.

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Об этом пишет IFLScience.

Акулы-резаки — странная группа морских существ, состоящая из двух видов:

мелкозубая акула-резак (Isistius brasiliensis);

большезубая акула-резак (Isistius plutodus).

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Малозубые акулы более известны науке и были обнаружены учеными по всему земному шару, хотя оба вида обычно встречаются в тропических и субтропических водах, где большую часть дня они проводят на глубине, а ночью мигрируют вертикально к поверхности.

Самые большие зубы относительно размеров тела

Оба вида акул относительно небольшие в сравнении с другими своими сородичами — животные достигают в длину лишь около 50 сантиметров, что примерно на 11,5 метра меньше, чем китовые акулы — самые крупные из акул. Однако то, чего им не хватает в размерах, они с лихвой компенсируют своим впечатляюще острым набором зубов.

Предыдущие исследования показали, у большезубых акул-резаков нижние зубы намного больше, чем у их сравнительно мелкозубых родственников. На самом деле, ученые обнаружили, что у Isistius plutodus самые большие зубы относительно размера ее тела среди всех ныне живущих видов акул.

Представьте себе, что вы стоматолог для акул Фото: NOAA

Самые опасные зубы в мире

Акулы-резаки известны своим невероятным способом питания: они буквально вырывают куски из своей добычи. Наблюдения показали, что акулы-резаки присасываются к более крупным животным, таким как марлины, тунцы, тюлени и дельфины, используя свои губы и зубы, похожие на присоски. После этого они начинают двигаться, вращая свое тело: зазубренные нижние зубы акул-резаков прорезают плоть своей добычи, пока не удаляют круглую, "в форме печенья" пробку из тела.

Подобные случаи редки, однако акулы-резаки могут использовать подобную тактику и в отношении людей. По состоянию на 2024 год во всем мире было зарегистрировано семь таких случаев, шесть из которых произошли в водах Гавайев.

Жертвами акулы-резака становятся всевозможные морские существа Фото: NOAA

Небеса влияют на акул-резаков

В исследовании 2024 года ученые предположили, что такое поведение животных, вероятно, связано с безлунным ночным небом.

В ходе исследования авторы работы Стивен Миналья и Мелоди Лигл проанализировали данные с 1961 по 2023 год о заплывах через каналы на Гавайях, нападениях на людей акул-капельниц и о том, были ли на небе Луна и/или Солнце, они обнаружили, что безлунное ночное небо, по-видимому, является "значительным фактором риска" для пловцов, из которых вырывают кусок в "форме печенья".

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда акула впервые напала на человека.