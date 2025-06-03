Монстр із вражаюче гострим набором зубів: кому належать найбільші "різаки" у світі (фото)

Океан вкриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. До них належать і чарівні маленькі диваки з повним ротом гострих зубів, які вважаються найбільшими щодо розмірів тіла.

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Про це пише IFLScience.

Акули-різаки — дивна група морських істот, що складається з двох видів:

дрібнозуба акула-різак (Isistius brasiliensis);

великозуба акула-різак (Isistius plutodus).

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Малозубі акули більш відомі науці й були виявлені вченими по всій земній кулі, хоча обидва види зазвичай зустрічаються в тропічних і субтропічних водах, де більшу частину дня вони проводять на глибині, а вночі мігрують вертикально до поверхні.

Найбільші зуби відносно розмірів тіла

Обидва види акул відносно невеликі порівняно з іншими своїми родичами — тварини досягають у довжину лише близько 50 сантиметрів, що приблизно на 11,5 метра менше, ніж китові акули — найбільші з акул. Однак те, чого їм не вистачає в розмірах, вони з лишком компенсують своїм навдивовижу гострим набором зубів.

Попередні дослідження показали, що у великозубих акул-різаків нижні зуби набагато більші, ніж у їхніх порівняно дрібнозубих родичів. Насправді вчені виявили, що в Isistius plutodus найбільші зуби відносно розміру її тіла серед усіх нині живих видів акул.

Уявіть собі, що ви стоматолог для акул Фото: NOAA

Найнебезпечніші зуби у світі

Акули-різаки відомі своїм неймовірним способом харчування: вони буквально виривають шматки зі своєї здобичі. Спостереження показали, що акули-різаки присмоктуються до більших тварин, як-от марліни, тунці, тюлені та дельфіни, використовуючи свої губи та зуби, схожі на присоски. Після цього вони починають рухатися, обертаючи своє тіло: зазубрені нижні зуби акул-різаків прорізають плоть своєї здобичі, поки не видаляють круглий, "у формі печива" корок з тіла.

Такі випадки рідкісні, проте акули-різаки можуть використовувати подібну тактику і щодо людей. Станом на 2024 рік у всьому світі було зареєстровано сім таких випадків, шість із яких сталися у водах Гаваїв.

Жертвами акули-різака стають усілякі морські істоти Фото: NOAA

Небеса впливають на акул-різаків

У дослідженні 2024 року вчені припустили, що така поведінка тварин, імовірно, пов'язана з безмісячним нічним небом.

Під час дослідження автори роботи Стівен Міналья і Мелоді Лігл проаналізували дані з 1961 до 2023 року про запливи через канали на Гаваях, напади на людей акул-крапельниць і про те, чи були на небі Місяць і/або Сонце, вони виявили, що безмісячне нічне небо, очевидно, є "значним фактором ризику" для плавців, з яких виривають шматок у "формі печива".

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли акула вперше напала на людину.