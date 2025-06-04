Самая крохотная выдра в мире неожиданно вернулась спустя 185 лет: где она пропадала (видео)

В последний раз миниатюрное животное официально было замечено учеными почти два столетия назад и с тех пор азиатская выдра с маленькими когтями считалась навсегда утраченным видом. Теперь, спустя 185 лет, ее заметили вновь.

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Об этом пишет IFLScience.

Было бы справедливо предположить, что азиатская выдра с маленькими когтями (Aonyx cinereus), самый маленький вид выдр в мире, вымерла в Непале, учитывая, что в последний раз ее воочию наблюдали в 1839 году. К счастью, теперь все изменилось.

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Выдры Непала

Исторически Непал был домом для трех видов выдр:

гладкошерстная выдра (Lutrogale perspicillata);

евразийская выдра (Lutra lutra);

азиатская выдра с маленькими когтями.

В то время как гладкошерстые и евразийские разновидности продолжали наблюдаться и изучаться, их сородичи с крохотными когтями официально не были задокументированы почти два столетия. За эти годы было несколько отдельных сообщений, однако ничего конкретного. В результате некоторые эксперты предполагали, что азиатскую малокоготную выдру следует объявить вымершей в стране.

Надежда для целого вида

Все изменилось в ноябре 2024 года, когда на стыке рек Рангун и Пунтара в округе Дадельдхура в Непале была замечена молодая выдра. По словам исследователя дикой природы в Центральном южном университете лесного хозяйства и технологий Мохана Бикрама Шреста, животное было обнаружено раненым, а потому лесничие решили выкормить его, не зная к какому виду именно оно принадлежит.

Помогая ее восстановлению, лесничие делали фотографии и видео выдры и делились ими с исследователями выдр, включая Шресту, которые передали их членам Группы специалистов по выдрам МСОП.

В результате эта встреча стала первым подтвержденным наблюдением азиатской малокоготной выдры в Непале за 185 лет. В результате ученые назвали это "замечательным открытием для сохранения в Непале, способным положить конец опасениям, что вид может полностью исчезнуть".

Впрочем, это также не значит, что можно расслабляться. Наблюдение подчеркивает необходимость детального изучения статуса этого вида в Непале и срочной реализации инициатив по сохранению.

Угрозы, с которыми сталкиваются крохотные выдры

Исследователи считают, наблюдения указывают на ряд угроз для выдр в регионе, в том числе:

загрязнение рек мелкомасштабной добычей полезных ископаемых;

неустойчивые методы рыболовства;

сокращение количества пищи;

вырубка лесов;

деградация среды обитания;

сельскохозяйственные стоки.

Отметим, что сегодня Непал находится в процессе разработки национального плана по сохранению выдр, чтобы решить некоторые из этих проблем.

Ранее Фокус писал о том, что морские выдры по всему миру массово теряют плавучесть и это может их убить: в чем тут дело.