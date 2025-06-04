Найкрихітніша видра у світі несподівано повернулася через 185 років: де вона пропадала (відео)

Востаннє мініатюрна тварина офіційно була помічена вченими майже два століття тому і відтоді азійська видра з маленькими кігтями вважалася назавжди втраченим видом. Тепер, через 185 років, її помітили знову.

Related video

Про це пише IFLScience.

Було б справедливо припустити, що азійська видра з маленькими пазурами (Aonyx cinereus), найменший вид видр у світі, вимерла в Непалі, з огляду на те, що востаннє її на власні очі спостерігали в 1839 році. На щастя, тепер усе змінилося.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Видри Непалу

Історично Непал був домівкою для трьох видів видр:

гладкошерста видра (Lutrogale perspicillata);

євразійська видра (Lutra lutra);

азійська видра з маленькими кігтями.

У той час як гладкошерсті та євразійські різновиди продовжували спостерігатися і вивчатися, їхні родичі з крихітними кігтями офіційно не були задокументовані майже два століття. За ці роки було кілька окремих повідомлень, проте нічого конкретного. У результаті деякі експерти припускали, що азійську видру з маленькими пазурами слід оголосити вимерлою в країні.

Надія для цілого виду

Усе змінилося в листопаді 2024 року, коли на стику річок Рангун і Пунтара в окрузі Дадельдхура в Непалі була помічена молода видра. За словами дослідника дикої природи в Центральному південному університеті лісового господарства і технологій Мохана Бікрама Шреста, тварина була виявлена пораненою, а тому лісничі вирішили вигодувати її, не знаючи до якого виду саме вона належить.

Допомагаючи її відновленню, лісничі робили світлини та відео видри й ділилися ними з дослідниками видр, включно зі Шрестою, які передали їх членам Групи спеціалістів з видр МСОП.

У результаті ця зустріч стала першим підтвердженим спостереженням азійської видри з маленькими пазурами в Непалі за 185 років. У результаті вчені назвали це "чудовим відкриттям для збереження в Непалі, здатним покласти край побоюванням, що вид може повністю зникнути".

Утім, це також не означає, що можна розслаблятися. Спостереження підкреслює необхідність детального вивчення статусу цього виду в Непалі та термінової реалізації ініціатив зі збереження.

Загрози, з якими стикаються крихітні видри

Дослідники вважають, спостереження вказують на низку загроз для видр у регіоні, зокрема:

забруднення річок дрібномасштабним видобутком корисних копалин;

нестійкі методи рибальства;

скорочення кількості їжі;

вирубка лісів;

деградація середовища проживання;

сільськогосподарські стоки.

Зазначимо, що сьогодні Непал перебуває в процесі розроблення національного плану зі збереження видр, щоб вирішити деякі з цих проблем.

Раніше Фокус писав про те, що морські видри в усьому світі масово втрачають плавучість і це може їх вбити: у чому тут справа.