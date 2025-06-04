"Человеческую голову", выглядывающую из скал в Канаде, запечатлели из космоса: что это

Исследователи опубликовали спутниковые снимки, показывающие часть территории Канада с неба. Тогда пользователи заметили поразительное скальное образование, невероятно напоминающее человеческое лицо в профиль.

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Об этом пишет IFLScience.

Удивительное образование было впервые идентифицировано в ноябре 2006 года Линн Хикокс, которая заметила его недалеко от города Медисин-Хат на юго-востоке Альберты, когда использовала Google Earth, чтобы получить маршрут к музею динозавров в этом районе.

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Страж Бесплодных земель

Ранее скальная структура была запечатлена с помощью аэрофотосъемки Департаментом земель и лесов Альберты во время картографирования региона в период с 1949 по 1951 год, но, похоже, никто не обратил внимания на "лицо", проступающее на рельефе.

Поразительное скальное образование, напоминающее человеческое лицо в профиль, получило название Страж Бесплодных земель. Любопытно, что на спутниковых снимках действительно можно четко различить отдельные черты, в том числе:

глаз;

нос;

рот;

подбородок;

шею;

скулы;

линию челюсти;

нечто вроде головного убора с пером на голове.

Если взглянуть на скальную структуру с уровня земли, она относительно непримечательна и кажется почти неотличимым от окружающей местности. Некоторые внимательные наблюдатели с тех пор отметили, на некоторых версиях изображения кажется, что гуманоидное лицо выглядит так, как будто на нем надеты наушники, созданные впечатлением от нефтяной скважины возле "уха" и ведущей к нему дороги.

Кто создал лицо на канадских скалах

В течение многих лет образование вызывало споры о том, было ли оно образовано естественными геологическими процессами или руками человека. Исследование было проведено в 2022 году, а результаты были опубликованы в журнале Journal of Scientific Exploration. Результаты указывают на то, что "лицо на скалах" в действительности может являться "искусственным произведением", изображающим коренного американца в традиционном головном уборе из перьев.

Однако ученые также считают, что объяснение может крыться в парейдолии — тенденции зрительной системы человека и мозга воспринимать лица и другие узоры в повседневных предметах, будь то облака или случайные текстуры. По сути, это психологический феномен, который заставляет людей находить знакомое в незнакомом.

Отметим, что феномен парейдолии часто наблюдается, когда люди смотрят на спутниковые снимки Марса, которые заполнены странными геологическими особенностями. Возможно, самым известным является "Лицо на Марсе", впервые обнаруженное американским орбитальным аппаратом Viking 1 в 1976 году.

Наиболее общепринятое научное объяснение заключается в том, что черты лица образовались случайно в результате естественной эрозии. По мере того как дождевая вода текла по богатой глиной почве региона, она постепенно формировала контуры, которые, если смотреть сверху, нашему тонко настроенному мозгу кажутся человеческим лицом.

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