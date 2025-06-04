"Людську голову", що визирає зі скель у Канаді, сфотографували з космосу: що це

Дослідники опублікували супутникові знімки, що показують частину території Канада з неба. Тоді користувачі помітили разюче скельне утворення, що неймовірно нагадує людське обличчя в профіль.

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Про це пише IFLScience.

Дивовижне утворення було вперше ідентифіковано в листопаді 2006 року Лінн Хікокс, яка помітила його недалеко від міста Медісін-Хат на південному сході Альберти, коли використовувала Google Earth, щоб отримати маршрут до музею динозаврів у цьому районі.

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Страж Безплідних земель

Раніше скельна структура була зафіксована за допомогою аерофотографування Департаментом земель і лісів Альберти під час картографування регіону в період з 1949 до 1951 року, але, схоже, ніхто не звернув уваги на "обличчя", що проступає на рельєфі.

Навдивовижу скельне утворення, що нагадує людське обличчя в профіль, отримало назву Страж Безплідних земель. Цікаво, що на супутникових знімках дійсно можна чітко розрізнити окремі риси, зокрема:

око;

ніс;

рот;

підборіддя;

шию;

вилиці;

лінію щелепи;

щось на зразок головного убору з пером на голові.

Якщо поглянути на скельну структуру з рівня землі, вона відносно непримітна і здається майже не відрізняються від навколишньої місцевості. Деякі уважні спостерігачі відтоді зазначили, що на деяких версіях зображення здається, що гуманоїдне обличчя має такий вигляд, наче на ньому вдягнуті навушники, створені враженням від нафтової свердловини біля "вуха" і дороги, що веде до нього.

Хто створив обличчя на канадських скелях

Протягом багатьох років утворення викликало суперечки про те, чи було воно утворене природними геологічними процесами або руками людини. Дослідження було проведене у 2022 році, а результати були опубліковані в журналі Journal of Scientific Exploration. Результати вказують на те, що "обличчя на скелях" насправді може бути "штучним витвором", що зображує корінного американця в традиційному головному уборі з пір'я.

Однак учені також вважають, що пояснення може критися в парейдолії — тенденції зорової системи людини та мозку сприймати обличчя та інші візерунки в повсякденних предметах, чи то хмари, чи то випадкові текстури. По суті, це психологічний феномен, який змушує людей знаходити знайоме в незнайомому.

Зазначимо, що феномен парейдолії часто спостерігається, коли люди дивляться на супутникові знімки Марса, які заповнені дивними геологічними особливостями. Можливо, найвідомішим є "Обличчя на Марсі", вперше виявлене американським орбітальним апаратом Viking 1 1976 року.

Найбільш загальноприйняте наукове пояснення полягає в тому, що риси обличчя утворилися випадково внаслідок природної ерозії. У міру того як дощова вода текла по багатому на глину ґрунту регіону, вона поступово формувала контури, які, якщо дивитися зверху, нашому тонко налаштованому мозку здаються людським обличчям.

Раніше Фокус писав про таємничі "губи" в Судані, які застигли, посилаючи повітряний поцілунок: його помітили з космосу.