На самом деле не исчезли: неожиданно хорошая новость из Непала "возродила" вымерший вид

После 185-летнего отсутствия в официальных записях, малую выдру(Aonyx cinereus) снова обнаружили в Непале, что вызвало новый интерес среди ученых и природоохранников. Эта маленькая выдра, в последний раз была задокументирована в 1839 году, что заставило многих считать, что она вымерла в пределах страны.

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Об этом пишет IFLScience.

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Исследователи, среди которых Мохан Бикрам Шреста из Центрального южного университета лесного хозяйства и технологий, подтвердили это открытие в ноябре 2024 года, после того как вблизи рек Рангун и Пунтара в районе Дадельдура в Непале нашли раненую выдру.

Сначала животное не узнали, но лесные служащие сфотографировали его и зафиксировали, а затем поделились этими доказательствами с членами Группы специалистов по выдрам Международного союза охраны природы (МСОП).

"Ее нашли слабой и раненой, — рассказал Шреста Mongabay, — поэтому лесные служащие решили кормить и ухаживать за ней, но они не знали, к какому виду она принадлежит".

Aonyx cinereus — самый маленький из всех видов выдр, который отличается уменьшенными когтями и частично перепончатыми лапами, что делает ее приспособленной к жизни в болотах и медленных реках. Непал известен как место обитания двух других видов выдр: гладкошерстной выдры(Lutrogale perspicillata) и евразийской выдры(Lutra lutra).

Хотя на протяжении многих лет изредка появлялись сообщения о наличии малых выдр, ни одно из них не было подкреплено убедительными доказательствами — вплоть до сих пор.

Это повторное открытие свидетельствует об устойчивости вида, но также демонстрирует опасности, с которыми он продолжает сталкиваться, включая загрязнение от горнодобывающей промышленности, чрезмерный вылов рыбы, вырубку лесов и химические стоки от сельского хозяйства.

Непал в настоящее время работает над национальным планом сохранения выдр, направленным на решение этих растущих экологических проблем.

"Теперь, когда мы имеем конкретные доказательства того, что малая выдра также обитает в Непале, — сказал Санджан Тапа, заместитель координатора Группы специалистов по выдрам МСОП в регионе Гималаев, — мы должны включить ее в наши политики и программы".

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Эта находка не только восстанавливает надежду на сохранение вида, но и усиливает призывы к более ответственному отношению к окружающей среде в регионе.

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