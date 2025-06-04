Их находили только в одном месте: в испанских пещерах обнаружили редкие постройки древних людей

В пещерной системе на востоке Испании археологи обнаружили более 100 доисторических сооружений. Открытие сделали в пещере Кова-Донес в Валенсии, которая уже известна своими древними произведениями искусства.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Эксперты из Университета Аликанте и Университета Сарагосы подтвердили наличие более 100 структур, созданных из сталагмитов, которые называются спелеофактами, внутри пещеры.

"Наличие кальцитовых отростков на некоторых трещинах позволяет нам, по крайней мере частично, отнести эти вмешательства к доисторическим периодам", — заявил представитель Университета Аликанте, добавив, что дальнейший анализ продолжается.

В этом месте также находится более 100 палеолитических рисунков и гравюр, включая изображения животных, таких как лошади, благородные олени, туры и олени, возраст которых, как считается, составляет около 24 000 лет.

Спелеофакты образуются, когда сталагмиты намеренно ломаются, перемещаются или переставляются людьми. Их назначение остается предметом дискуссий: некоторые предполагают символическую или ритуальную роль, а другие предлагают практические объяснения, такие как использование их в качестве барьеров или навигационных средств внутри пещеры.

Подобные структуры находили в пещере Бруникель во Франции, где неандертальцы около 175 000 лет назад расположили сталагмиты в виде кругов.

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Это открытие имеет большое значение, поскольку расширяет наше понимание ранней деятельности человека, выходя за пределы живописи и использования инструментов. Изучая спелеофакты в Кова-Донес, археологи стремятся выяснить, как ранние сообщества взаимодействовали со своей средой.

Ранее Фокус писал о недавно обнаруженных исторических документах. Как отмечают ученые, они связаны с немецким гросс-адмиралом Альфредом фон Тирпицем.

Также мы рассказывали о неожиданном открытии в Турции. В городе, который вскоре должен посетить новоизбранный Папа Лев XIV, обнаружили древнюю мозаику, связанную с первыми христианами.