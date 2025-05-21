Заложил основу морского флота империи: раскрыты новые подробности жизни гросс-адмирала Тирпица (фото)

В одном из крупнейших морских архивов Германии ученые обнаружили коллекцию исторических материалов, связанных с Альфредом фон Тирпицем, немецким адмиралом начала XX века. Находку сделали во время плановой проверки в Немецком морском музее, где исследователи обнаружили коробку, долгое время хранившуюся без внимания.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Что нашли исследователи

Гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц (1849-1930) известен за разработку амбициозной военно-морской стратегии Германии, направленной на борьбу с британским доминированием на море.

Ящик, принадлежавший военно-морскому историку профессору, доктору Михаэлю Эпкенхансу, содержал личные заметки, фотографии и гравюры, которые ранее не были доступны для общественности.

Доктор Кристиан Остершельте из музея описал содержимое как ценное, выделив несколько фотографий со времен, когда Тирпиц возглавлял Немецкую торпедную инспекцию.

Одно из важных изображений, похоже, документирует визит Тирпица в Соединенные Штаты в 1902 году вместе с принцем Генрихом — событие, которое не было зафиксировано в существующих биографиях.

"Очевидно, он сопровождал Генриха в США в 1902 году — я не знал этого раньше", — сказал Остершельте.

Именно Тирпиц был инициатором масштабного перевооружения флота Фото: Public Domain

Что известно о гросс-адмирале

Родившийся 19 марта 1849 года в Кюстрине, он начал службу в прусском флоте, а впоследствии стал государственным секретарем Имперского морского ведомства, занимая эту должность с 1897 по 1916 год.

Именно Тирпиц был инициатором масштабного перевооружения флота, которое осуществлялось через серию так называемых "законов о флоте" (Flottengesetze).

Его амбициозная программа строительства линейных кораблей вызвала гонку вооружений с Великобританией, которая стала одним из факторов напряжения перед Первой мировой войной. Он разработал стратегию, по которой Германия должна была создать настолько сильный флот, чтобы сдержать Британию от нападения.

Законы о флоте

Законы о флоте (нем. Flottengesetze) — это серия законодательных актов, принятых в Германской империи по инициативе адмирала Альфреда фон Тирпица. Их главная цель — создание мощного океанского флота, способного конкурировать с Королевским флотом Великобритании.

Основные положения законов о флоте:

1. планомерное строительство новых линейных кораблей и крейсеров.

Законы определяли точное количество кораблей, которые должны были быть построены, и сроки их обновления.

2. фиксированный срок службы кораблей — 20 лет.

Это означало, что каждый корабль должен был автоматически заменяться после этого срока, что гарантировало постоянное обновление флота.

3. Законы имели характер "неизменного плана".

Их нельзя было изменить без решения Рейхстага, что затрудняло сокращение расходов на флот и давало стабильное финансирование.

4. Последовательное увеличение бюджета ВМФ.

С каждым новым законом расходы на флот существенно возрастали — Германия направляла все больше средств на военно-морские программы.

Во время войны Тирпиц выступал за неограниченную подводную войну, что впоследствии способствовало вступлению США в конфликт. Из-за разногласий с кайзером Вильгельмом II подал в отставку в 1916 году.

После войны включился в политику, став соучредителем правоконсервативной Немецкой национальной народной партии. Его влияние на военно-морскую стратегию оставило заметный след в истории — в его честь даже был назван линкор "Тирпиц", спущенный на воду в 1939 году.

Недавно опубликованные документы могут пролить свет на менее задокументированные части жизни Тирпица, включая его дипломатическую деятельность и внутреннюю военно-морскую администрацию. Например, фотографии времен его командования торпедной инспекцией могут дать визуальное представление о технических и эксплуатационных стандартах той эпохи.

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Сейчас музей планирует реставрацию и детальное изучение архива, что, как ожидается, откроет новые перспективы исследования как жизни Тирпица, так и морских амбиций Имперской Германии.

Для историков и исследователей это открытие предоставляет редкую возможность переоценить одного из самых влиятельных архитекторов военно-морской мощи Германии перед Первой мировой войной.

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