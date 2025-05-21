Заклав основу морського флоту імперії: розкрито нові подробиці життя грос-адмірала Тірпіца (фото)

В одному з найбільших морських архівів Німеччини вчені виявили колекцію історичних матеріалів, пов'язаних з Альфредом фон Тірпіцем, німецьким адміралом початку XX століття. Знахідку зробили під час планової перевірки в Німецькому морському музеї, де дослідники виявили коробку, що довгий час зберігалася без уваги.

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Про це пише Heritage Daily.

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Що знайшли дослідники

Гросс-адмірал Альфред фон Тірпіц (1849-1930) відомий за розробку амбітної військово-морської стратегії Німеччини, спрямованої на боротьбу з британським домінуванням на морі.

Скринька, яка належала військово-морському історику професору, доктору Міхаелю Епкенхансу, містила особисті нотатки, фотографії та гравюри, які раніше не були доступними для громадськості.

Доктор Крістіан Остершельте з музею описав вміст як цінний, виділивши кілька фотографій з часів, коли Тірпіц очолював Німецьку торпедну інспекцію.

Одне з важливих зображень, схоже, документує візит Тірпіца до Сполучених Штатів у 1902 році разом з принцом Генріхом — подію, яка не була зафіксована в існуючих біографіях.

"Очевидно, він супроводжував Генріха до США в 1902 році — я не знав цього раніше", — сказав Остершельте.

Саме Тірпіц був ініціатором масштабного переозброєння флоту Фото: Public Domain

Що відомо про грос-адмірала

Народжений 19 березня 1849 року в Кюстріні, він розпочав службу в прусському флоті, а згодом став державним секретарем Імперського морського відомства, обіймаючи цю посаду з 1897 по 1916 рік.

Саме Тірпіц був ініціатором масштабного переозброєння флоту, яке здійснювалось через серію так званих "законів про флот" (Flottengesetze).

Його амбіційна програма будівництва лінійних кораблів викликала гонку озброєнь із Великою Британією, що стала одним із чинників напруження перед Першою світовою війною. Він розробив стратегію, за якою Німеччина мала створити настільки сильний флот, щоб стримати Британію від нападу.

Закони про флот

Закони про флот (нім. Flottengesetze) — це серія законодавчих актів, ухвалених у Німецькій імперії за ініціативою адмірала Альфреда фон Тірпіца. Їхня головна мета — створення потужного океанського флоту, здатного конкурувати з Королівським флотом Великої Британії.

Основні положення законів про флот:

1. Планомірне будівництво нових лінійних кораблів та крейсерів.

Закони визначали точну кількість кораблів, які мали бути побудовані, та терміни їх оновлення.

2. Фіксований термін служби кораблів — 20 років.

Це означало, що кожен корабель мав автоматично замінюватися після цього строку, що гарантувало постійне оновлення флоту.

3. Закони мали характер "незмінного плану".

Їх не можна було змінити без рішення Рейхстагу, що ускладнювало скорочення витрат на флот і давало стабільне фінансування.

4. Послідовне збільшення бюджету ВМФ.

З кожним новим законом витрати на флот суттєво зростали — Німеччина спрямовувала дедалі більше коштів на військово-морські програми.

Під час війни Тірпіц виступав за необмежену підводну війну, що згодом сприяло вступу США до конфлікту. Через розбіжності з кайзером Вільгельмом II подав у відставку у 1916 році.

Після війни долучився до політики, ставши співзасновником правоконсервативної Німецької національної народної партії. Його вплив на військово-морську стратегію залишив помітний слід в історії — на його честь навіть було названо лінкор "Тірпіц", спущений на воду у 1939 році.

Нещодавно опубліковані документи можуть пролити світло на менш задокументовані частини життя Тірпіца, зокрема його дипломатичну діяльність і внутрішню військово-морську адміністрацію. Наприклад, фотографії часів його командування торпедною інспекцією можуть дати візуальне уявлення про технічні та експлуатаційні стандарти тієї епохи.

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Наразі музей планує реставрацію та детальне вивчення архіву, що, як очікується, відкриє нові перспективи дослідження як життя Тірпіца, так і морських амбіцій Імперської Німеччини.

Для істориків та дослідників це відкриття надає рідкісну можливість переоцінити одного з найвпливовіших архітекторів військово-морської могутності Німеччини перед Першою світовою війною.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття у Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.

Також ми розповідали про рідкісну монету VI століття, яка змінила хронологію тюркської історії. Ця монета могла з'явитися за часів правління кагана Істемі, важливого лідера Західного каганату Гектюрків.