Їх знаходили тільки в одному місці: в іспанських печерах виявили рідкісні споруди древніх людей

У печерній системі на сході Іспанії археологи виявили понад 100 доісторичних споруд. Відкриття зробили в печері Кова-Донес у Валенсії, яка вже відома своїми стародавніми творами мистецтва.

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Про це пише Heritage Daily.

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Експерти з Університету Аліканте та Університету Сарагоси підтвердили наявність понад 100 структур, створених зі сталагмітів, які називаються спелеофактами, всередині печери.

«Наявність кальцитових відростків на деяких тріщинах дозволяє нам, принаймні частково, віднести ці втручання до доісторичних періодів», — заявив представник Університету Аліканте, додавши, що подальший аналіз триває.

У цьому місці також знаходиться понад 100 палеолітичних малюнків і гравюр, включаючи зображення тварин, таких як коні, благородні олені, тури та олені, вік яких, як вважається, становить близько 24 000 років.

Спелеофакти утворюються, коли сталагміти навмисно ламаються, переміщуються або переставляються людьми. Їх призначення залишається предметом дискусій: деякі припускають символічну або ритуальну роль, а інші пропонують практичні пояснення, такі як використання їх як бар'єрів або навігаційних засобів всередині печери.

Подібні структури знаходили в печері Брунікель у Франції, де неандертальці близько 175 000 років тому розташували сталагміти у вигляді кіл.

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Це відкриття має велике значення, оскільки розширює наше розуміння ранньої діяльності людини, виходячи за межі живопису та використання інструментів. Вивчаючи спелеофакти в Кова-Донес, археологи прагнуть з'ясувати, як ранні спільноти взаємодіяли зі своїм середовищем.

Раніше Фокус писав про нещодавно виявлені історичні документи. Як зазначають вчені, вони пов'язані з німецьким грос-адміралом Альфредом фон Тірпіцем.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття у Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.