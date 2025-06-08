Насправді не зникли: неочікувано гарна новина з Непалу "відродила" вимерлий вид

Після 185-річної відсутності в офіційних записах, малу видру (Aonyx cinereus) знову виявили у Непалі, що викликало новий інтерес серед вчених і природоохоронців. Ця маленька видра, востаннє була задокументована в 1839 році, що змусило багатьох вважати, що вона вимерла в межах країни.

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Про це пише IFLScience.

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Дослідники, серед яких Мохан Бікрам Шреста з Центрального південного університету лісового господарства та технологій, підтвердили це відкриття в листопаді 2024 року, після того як поблизу річок Рангун і Пунтара в районі Дадельдура в Непалі знайшли поранену видру.

Спочатку тварину не впізнали, але лісові службовці сфотографували її та зафіксували, а потім поділилися цими доказами з членами Групи фахівців з видр Міжнародного союзу охорони природи (МСОП).

"Її знайшли слабкою та пораненою, — розповів Шреста Mongabay, — тому лісові службовці вирішили годувати та доглядати її, але вони не знали, до якого виду вона належить".

Aonyx cinereus — найменший з усіх видів видр, який відрізняється зменшеними кігтями та частково перетинчастими лапами, що робить її пристосованою до життя в болотах та повільних річках. Непал відомий як місце проживання двох інших видів видр: гладкошерстої видри (Lutrogale perspicillata) та євразійської видри (Lutra lutra).

Хоча впродовж багатьох років зрідка з'являлися повідомлення про наявність малих видр, жодне з них не було підкріплене переконливими доказами — аж дотепер.

Це повторне відкриття свідчить про стійкість виду, але також демонструє небезпеки, з якими він продовжує стикатися, включаючи забруднення від гірничодобувної промисловості, надмірний вилов риби, вирубування лісів та хімічні стоки від сільського господарства.

Непал зараз працює над національним планом збереження видр, спрямованим на вирішення цих зростаючих екологічних проблем.

"Тепер, коли ми маємо конкретні докази того, що мала видра також мешкає в Непалі, — сказав Санджан Тапа, заступник координатора Групи фахівців з видр МСОП в регіоні Гімалаїв, — ми повинні включити її в наші політики та програми".

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Ця знахідка не тільки відновлює надію на збереження виду, але й підсилює заклики до більш відповідального ставлення до навколишнього середовища в регіоні.

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