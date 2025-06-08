Вся планета нагревается, но одно место на Земле становится холодным: почему это плохо

Это может показаться нелогичным, но по мере того, как на всей Земле повышается температура из-за глобального потепления, одна часть планеты становится более холодной. Это происходит в Атлантическом океане южнее Гренландии. Данное место известно, как “холодная капля” или, что еще более нелогично, Североатлантической дырой потепления.

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Исследование опубликовано в журнале Journal of Climate, пишет IFLScience.

"Холодная капля" или Североатлантическая дыра потепления (NAWH) отображается на глобальной тепловой карте как аномальное синее пятно в море оранжевого и желтого цветов, показывающих более высокую температуру. В то время как средняя температура в океане повышается в результате глобального потепления, NAWH вместо этого показывает снижение температуры. Ученые прогнозируют, что изменение ветра повлияет на циркуляцию океана и усилит охлаждение примерно с 2040 года.

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"Холодная капля" на севере Атлантического океана представляет собой аномально холодную температуру поверхностных вод океана, которая влияет на Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию. Основной возможный механизм, вызывающий аномально холодную температуру поверхности океана, основан на том факте, что пресная вода снижает соленость океанской воды и посредством этого процесса предотвращает погружение более холодных вод. Увеличение пресной воды, вероятно, происходит из-за таяния льда Гренландии.

Ученые пришли к выводу, что "холодная капля" будет охлаждаться еще сильнее с помощью компьютерного моделирования, которое показало два результата. В одном случае изменение ветра повлияло на циркуляцию океана, в другом — нет. В моделировании использовали данные за последние 170 лет и прогнозах будущих выбросов парниковых газов.

"Холодная капля" на глобальной тепловой карте (вверху) Фото: wikipedia

Хотя ветровая циркуляция океана поначалу не влияла на "холодную каплю", ученые обнаружили смещение, которое, по их прогнозам, произойдет около 2040 года. Тогда более слабые ветры усугубят тенденции к охлаждению и снизят уровень перемешивания океана. Этот период охлаждения должен продлится примерно до 2070 года.

Воды морей и океанов постоянно перемешиваются приливами, ветрами и даже перемещениями морских существ. Это перемешивание заставляет теплые подповерхностные воды подниматься вверх, создавая эффект потепления. Но более слабые ветры приведут к тому, что на поверхность попадет меньше теплых подповерхностных вод, что приведет к более низкой температуре поверхностных вод. Эта более холодная вода будет переноситься океанскими течениями в окружающие регионы и значительно их охладит.

Ученые считают, что более низкая температура в "холодной капле" может повлиять на Североатлантическое течение и оказать значительное влияние на количество осадков и температуру в Европе. Это приведет к изменению погоды в данном регионе.

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