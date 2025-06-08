Уся планета нагрівається, але одне місце на Землі стає холодним: чому це погано

Це може здатися нелогічним, але в міру того, як на всій Землі підвищується температура через глобальне потепління, одна частина планети стає холоднішою. Це відбувається в Атлантичному океані на південь від Гренландії. Це місце відоме, як "холодна крапля" або, що ще більш нелогічно, Північноатлантичною дірою потепління.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Journal of Climate, пише IFLScience.

"Холодна крапля" або Північноатлантична діра потепління (NAWH) відображається на глобальній тепловій карті як аномальна синя пляма в морі помаранчевого і жовтого кольорів, які показують більш високу температуру. У той час як середня температура в океані підвищується внаслідок глобального потепління, NAWH замість цього показує зниження температури. Вчені прогнозують, що зміна вітру вплине на циркуляцію океану і посилить охолодження приблизно з 2040 року.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Холодна крапля" на півночі Атлантичного океану являє собою аномально холодну температуру поверхневих вод океану, яка впливає на Атлантичну меридіональну перекидну циркуляцію. Основний можливий механізм, що викликає аномально холодну температуру поверхні океану, заснований на тому факті, що прісна вода знижує солоність океанської води і за допомогою цього процесу запобігає зануренню холодніших вод. Збільшення прісної води, ймовірно, відбувається через танення льоду Гренландії.

Учені дійшли висновку, що "холодна крапля" буде охолоджуватися ще сильніше за допомогою комп'ютерного моделювання, яке показало два результати. В одному випадку зміна вітру вплинула на циркуляцію океану, в іншому — ні. У моделюванні використовували дані за останні 170 років і прогнози майбутніх викидів парникових газів.

"Холодна крапля" на глобальній тепловій карті (вгорі) Фото: wikipedia

Хоча вітрова циркуляція океану спочатку не впливала на "холодну краплю", вчені виявили зсув, який, за їхніми прогнозами, відбудеться близько 2040 року. Тоді слабші вітри посилять тенденції до охолодження і знизять рівень перемішування океану. Цей період охолодження має тривати приблизно до 2070 року.

Води морів і океанів постійно перемішуються припливами, вітрами і навіть переміщеннями морських істот. Це перемішування змушує теплі підповерхневі води підніматися вгору, створюючи ефект потепління. Але слабші вітри призведуть до того, що на поверхню потрапить менше теплих підповерхневих вод, що призведе до нижчої температури поверхневих вод. Ця холодніша вода переноситиметься океанськими течіями в навколишні регіони і значно їх охолодить.

Вчені вважають, що нижча температура в "холодній краплі" може вплинути на Північноатлантичну течію і мати значний вплив на кількість опадів і температуру в Європі. Це призведе до зміни погоди в цьому регіоні.

Як уже писав Фокус, названо фактор, що робить посухи на Землі ще страшнішими. Його весь цей час не брали до уваги. Посухи стають дедалі суворішими і поширенішими по всьому світу. Очевидною причиною цього є зміни в характері опадів, проте вчені тепер вважають, що є ще один фактор.

Також Фокус писав про те, що загадка муркотіння кішок розкрита. Вчені з'ясували, чому тварини видають приємні звуки. Вчені виявили потенційні гени, які лежать в основі муркотіння кішок.