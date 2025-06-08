Сахарный диабет и клубника: можно ли есть ягоду, если у вас повышенный сахар

Людям, страдающим от сахарного диабета, нужно пересматривать свой рацион, чтобы вести привычный образ жизни, поэтому приходится отказываться от многих привычных продуктов. Клубника, одна из немногих ягод, не вызывает резкого повышения глюкозы в крови.

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Об этом пишет ТСН.

Можно ли есть клубнику при диабете во время диабета

Клубника имеет много полезных свойств. Ее нужно потреблять всем, в том числе и диабетикам.

Клубника имеет низкий гликемический индекс (ГИ) — 32. Это означает, что ее употребление не вызовет резких перепадов уровня сахара в крови

Это низкоуглеводная ягода, она содержит всего 6,3 г углеводов (примерно 0,63 ХЕ) в 100 г.

Калорийность клубники составляет всего лишь 32 ккал на 100 г.

Клубника — отличный источник клетчатки, в 100 г продукта содержится 11% от ее суточной нормы. Клетчатка способна помочь поддерживать оптимальный уровень гликемии, снижая скорость всасывания сахара.

Кроме того, клубника полна антиоксидантами, которые защищают мембраны клеток от чрезмерного окисления, увеличивая противовоспалительные свойства всего организма.

Огромное количество витаминов и микроэлементов в составе этой ягоды помогает обмену веществ и восполняет дефициты, часто встречающиеся у людей с диабетом.

Клубника улучшает обменные процессы в организме, помогает остановить разрушительные процессы сетчатки и оптического нерва, возникающие на фоне сахарного диабета.

Регулярное употребление ягоды помогает предотвратить накопление соли в организме, заболевания суставов, среди которых и подагрический артрит.

Сколько клубники можно есть диабетикам

Есть ягоду нужно с учетом особенностей заболевания. Рекомендуется употреблять свежую полевую и садовую клубнику малыми дозами, в качестве перекуса между основным приемом пищи или после.

Исследования показывают, что опасность для диабетика кроется в простых углеводах, именно они и вызывают скачки глюкозы. Но в клубнике этих веществ достаточно мало. На 200 г клубники приходится примерно 11 граммов углеводов. Белки нейтрализуют углеводы. Из-за того, что в плодах содержится примерно 3 грамма белка, получается, что 200 граммов клубники содержит не более 8 граммов углеводов. Для ягод предельное количество допустимых углеводов в день составляет 14 граммов, превышение повышает вероятность негативных последствий. То есть, ежедневно можно употреблять до 300 — 350 граммов ягоды. Исходя из этого, без вреда для здоровья при сахарном диабете можно съедать до полутора стаканов свежих ягод в день.

Лучше разделить суточную порцию клубники на несколько приемов. Обязательно нужно контролировать уровень сахара.

Клубника может навредить в случае переедания. Не стоит есть клубнику на голодный желудок, потому что кислота, содержащаяся в ягоде, неблагоприятно влияет на стенки желудка. Она может вызвать аллергические реакции.

Клубнику лучше всего есть свежей, обязательно без сахара и в сезон, можно добавлять в каши, йогурт, блины на завтрак.

Важно регулярно контролировать уровень глюкозы в крови и принимать лекарства по инструкции. Если возникают какие-то проблемы, неожиданные реакции, нужно обратиться к врачу.

Напомним, черешня содержит много минералов, антиоксидантов и витаминов. Эти летние ягоды очень полезны для организма. Но врачи предостерегают, что их можно есть далеко не всем.

Фокус также писал, что ученые назвали самые вредные "полезные продукты".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.