Цукровий діабет і полуниця: чи можна їсти ягоду, якщо у вас підвищений цукор

Людям, які страждають від цукрового діабету, потрібно переглядати свій раціон, щоб вести звичний спосіб життя, тому доводиться відмовлятися від багатьох звичних продуктів. Полуниця, одна з небагатьох ягід, не викликає різкого підвищення глюкози в крові.

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Про це пише ТСН.

Чи можна їсти полуницю під час діабету

Полуниця має багато корисних властивостей. Її потрібно споживати всім, зокрема і діабетикам.

Полуниця має низький глікемічний індекс (ГІ) — 32. Це означає, що її вживання не викличе різких перепадів рівня цукру в крові

Це низьковуглеводна ягода, вона містить всього 6,3 г вуглеводів (приблизно 0,63 ХО) у 100 г.

Калорійність полуниці становить всього лише 32 ккал на 100 г.

Полуниця — чудове джерело клітковини, в 100 г продукту міститься 11% від її добової норми. Клітковина здатна допомогти підтримувати оптимальний рівень глікемії, знижуючи швидкість всмоктування цукру.

Крім того, полуниця сповнена антиоксидантами, які захищають мембрани клітин від надмірного окислення, збільшуючи протизапальні властивості всього організму.

Величезна кількість вітамінів та мікроелементів у складі цієї ягоди допомагає обміну речовин і поповнює дефіцити, що часто зустрічаються у людей з діабетом.

Полуниця покращує обмінні процеси в організмові, допомагає зупинити руйнівні процеси сітківки та оптичного нерва, що виникають на тлі цукрового діабету.

Регулярне вживання ягоди допомагає запобігти накопиченню солі в організмі, захворюванням суглобів, серед яких і подагричний артрит.

Скільки полуниці можна їсти діабетикам

Їсти ягоду потрібно з урахуванням особливостей захворювання. Рекомендується вживати свіжу польову і садову полуницю малими дозами, як перекушування між основним прийманням їжі або після.

Дослідження показують, що небезпека для діабетика криється в простих вуглеводах, саме вони й викликають стрибки глюкози. Але в полуниці цих речовин досить мало. На 200 г полуниці припадає приблизно 11 грамів вуглеводів. Білки нейтралізують вуглеводи. Через те, що в плодах міститься приблизно 3 грами білка, виходить, що 200 грамів полуниці містить не більше 8 грамів вуглеводів. Для ягід гранична кількість допустимих вуглеводів в день становить 14 грамів, перевищення підвищує ймовірність негативних наслідків. Тобто, щодня можна вживати до 300 — 350 грамів ягоди. Виходячи з цього, без шкоди для здоров’я при цукровому діабеті можна з’їдати до півтора склянок свіжих ягід в день.

Краще розділити добову порцію полуниці на декілька приймань. Обов’язково треба контролювати рівень цукру.

Полуниця може нашкодити в разі переїдання. Не варто їсти полуницю на голодний шлунок, тому що кислота, що міститься в ягоді, несприятливо впливає на стінки шлунка. Вона може викликати алергічні реакції.

Полуницю найкраще їсти свіжою, обов’язково без цукру і в сезон, можна додавати до каш, йогурту, млинців на сніданок.

Важливо регулярно контролювати рівень глюкози в крові та приймати ліки за інструкцією. Якщо виникають якісь проблеми, несподівані реакції, потрібно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, черешня містить багато мінералів, антиоксидантів та вітамінів. Ці літні ягоди дуже корисні для організму. Але лікарі застерігають, що їх можна їсти далеко не всім.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.