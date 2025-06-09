Кофеин делает нечто странное с нашим мозгом во время сна: ученые выяснили что именно

Давно известно, что стимулирующие свойства кофеина делают его неподходящим выбором для употребления перед сном. Результаты нового исследования раскрыли, что именно кофеин делает с нашим мозгом во время сна.

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Об этом сообщает Science Alert.

Почему кофеин не дает выспаться

Исследование было проведено учеными из Монреальского университета в Канаде. Собранные данные показали, что кофеин увеличивает сложность мозговых волн, переводя мозг ближе к состоянию “критичности”. Такое состояние считается наиболее эффективным для обработки информации, обучения и принятия решений.

Но, по словам авторов исследования, такое состояние может помешать спокойному сну. Дело в том, что кофеин не только бодрит наше тело и разум, но и фактически меняет работу мозга. Ученые выяснили, что такому влиянию больше остальных подвержены молодые люди в возрасте 20-27 лет.

Как оказалось, кофеин влияет на медленные колебания электрической активности, которые ученые называют дельта-, тета- и альфа-волны. Эти волны являются показателями глубокого, восстанавливающего сна, но кофеин делает их более слабыми. Особенно это видно во время фазы сна с медленным движением глаз (NREM), которую организм использует для фиксации воспоминаний и подзарядки когнитивных функций.

“Такие изменения указывают на то, что даже во время сна мозг остается в более активном состоянии, а также не может полностью восстановиться под воздействием кофеина”, - говорит нейробиолог Карим Джерби из Монреальского университета.

По его словам, изменение ритмической активности мозга объясняет, почему кофеин влияет на эффективность восстановления мозга в течение ночи. Это в свою очередь влияет на эффективность обработки памяти.

В исследовании приняли участие 40 добровольцев, чьи мозговые паттерны измерили с помощью электроэнцефалограмм (ЭЭГ) в течение двух ночей. В первую ночь всем участникам выдали плацебо, во вторую – капсулу с 200 миллиграммами кофеина. Такое количество кофеина сравнимо с одной или двумя чашками кофе.

Чтобы подтвердить различия в активности мозга, связанные с потребление кофеина, использовались различные статистические методы. Они показали сдвиг в сторону критичности и более возбужденные нейроны.

“Хотя это и полезно в течение дня для лучшей концентрации, это состояние может мешать отдыху ночью. Мозг не будет ни расслабляться, ни восстанавливаться должным образом”, - подытожили ученые.

Побочные эффекты кофеина

Кофеин, несмотря на свою популярность и бодрящие свойства, может оказывать негативное влияние на организм при чрезмерном употреблении. Во-первых, он может вызывать бессонницу и нарушения сна, особенно если потребляется поздно вечером или ночью. Это связано с его способностью стимулировать центральную нервную систему и подавлять сон. Кроме того, кофеин может увеличивать уровень стресса и тревожности у некоторых людей, что может приводить к неприятным ощущениям и повышенной возбудимости.

Во-вторых, кофеин может оказывать негативное воздействие на пищеварительную систему, вызывая изжогу, расстройства желудка и усиливая продукцию желудочного сока, что может быть неприятно для людей с чувствительным желудком. Также, употребление больших доз кофеина может повысить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, что может быть опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В целом, умеренное потребление кофеина чаще всего безопасно, но важно помнить о его потенциальных негативных последствиях при чрезмерном употреблении.

Напомним, ученые открыли внезапный побочный эффект употребления кофе. Недавнее исследование ученых показало, что кофеин может усугублять негативное влияние хронического недосыпания на серое вещество нашего мозга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.