Кофеїн робить щось дивне з нашим мозком під час сну: вчені з'ясували що саме

Давно відомо, що стимулюючі властивості кофеїну роблять його не найкращим вибором для вживання перед сном. Результати нового дослідження розкрили, що саме кофеїн робить із нашим мозком під час сну.

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Про це повідомляє Science Alert.

Чому кофеїн не дає виспатися

Дослідження було проведено вченими з Монреальського університету в Канаді. Зібрані дані показали, що кофеїн збільшує складність мозкових хвиль, переводячи мозок ближче до стану "критичності". Такий стан вважається найефективнішим для опрацювання інформації, навчання та ухвалення рішень.

Але, за словами авторів дослідження, такий стан може завадити спокійному сну. Річ у тім, що кофеїн не тільки бадьорить наше тіло і розум, а й фактично змінює роботу мозку. Учені з'ясували, що до такого впливу більше за інших схильні молоді люди віком 20-27 років.

Як виявилося, кофеїн впливає на повільні коливання електричної активності, які вчені називають дельта-, тета- і альфа-хвилі. Ці хвилі є показниками глибокого, відновлювального сну, але кофеїн робить їх слабшими. Особливо це видно під час фази сну з повільним рухом очей (NREM), яку організм використовує для фіксації спогадів і підзарядки когнітивних функцій.

"Такі зміни вказують на те, що навіть під час сну мозок залишається в активнішому стані, а також не може повністю відновитися під впливом кофеїну", — каже нейробіолог Карім Джербі з Монреальського університету.

За його словами, зміна ритмічної активності мозку пояснює, чому кофеїн впливає на ефективність відновлення мозку протягом ночі. Це своєю чергою впливає на ефективність обробки пам'яті.

У дослідженні взяли участь 40 добровольців, чиї мозкові патерни виміряли за допомогою електроенцефалограм (ЕЕГ) протягом двох ночей. У першу ніч усім учасникам видали плацебо, у другу — капсулу з 200 міліграмами кофеїну. Таку кількість кофеїну можна порівняти з однією або двома чашками кави.

Щоб підтвердити відмінності в активності мозку, пов'язані зі споживанням кофеїну, використовувалися різні статистичні методи. Вони показали зсув у бік критичності та більш збуджені нейрони.

"Хоча це і корисно протягом дня для кращої концентрації, цей стан може заважати відпочинку вночі. Мозок не буде ні розслаблятися, ні відновлюватися належним чином", — підсумували вчені.

Побічні ефекти кофеїну

Кофеїн, незважаючи на свою популярність і підбадьорливі властивості, може чинити негативний вплив на організм у разі надмірного вживання. По-перше, він може спричиняти безсоння і порушення сну, особливо якщо його споживають пізно ввечері або вночі. Це пов'язано з його здатністю стимулювати центральну нервову систему і пригнічувати сон. Крім того, кофеїн може збільшувати рівень стресу і тривожності у деяких людей, що може призводити до неприємних відчуттів і підвищеної збудливості.

По-друге, кофеїн може чинити негативний вплив на травну систему, спричиняючи печію, розлади шлунка та посилюючи вироблення шлункового соку, що може бути неприємно для людей із чутливим шлунком. Також вживання великих доз кофеїну може підвищити кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень, що може бути небезпечно для людей із серцево-судинними захворюваннями. Загалом, помірне споживання кофеїну найчастіше безпечне, але важливо пам'ятати про його потенційні негативні наслідки при надмірному вживанні.

Нагадаємо, вчені відкрили раптовий побічний ефект вживання кави. Нещодавнє дослідження вчених показало, що кофеїн може посилювати негативний вплив хронічного недосипання на сіру речовину нашого мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.