Самая крохотная горная цепь в мире: нечто создало ее около 1,5 миллиона лет назад (видео)
Среди рисовых полей и ореховых садов северной Калифорнии находится самая маленькая горная цепь в мире — Саттер-Бьютс. Исследователи считают, она была создана вулканом, который в последний раз был активен в эпоху плейстоцена.
Об этом пишет IFLScience.
Саттер-Бьютс представляет собой то, что осталось от вулкана, который в последний раз был активен около 1,6-1,4 миллиона назад, и считается самой крохотной горной цепью в мире. Она расположена в 18 километрах к северо-западу от города Юба и в 80 километрах к северо-западу от Сакраменто.
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Самая маленькая горная цепь на Земле
Известно, что скалистые горы простираются на ошеломляющие 4800 километров — от бореальных лесов северной Канады до пустынь северной Мексики.
По словам исследователей, хребет состоит из трех частей:
- центральная часть — особый ряд лавовых куполов; эти насыпи образуются при извержении вязкой лавы и, благодаря своим медленно движущимся свойствам, образуют нагромождения на поверхности вулкана;
- структура, похожая на "ров" — образуется, когда старые породы, подвергающиеся воздействию стихий, со временем разрушаются;
- шлейф из обломочного материала — например, камней, пепла и других обломков, образующихся во время прерывистых извержений лавовых куполов, а затем выносимые из центрального ядра пирокластическими потоками или лахарами.
Высотой всего 610 метров
Вершина Саттер-Бьютс имеет высоту всего 610 метров, что делает его ничтожным в сравнении со Скалистыми горами, высота которых достигает 4400 метров над уровнем моря. Но действительно ли это самый маленький горный хребет в мире? Исследователи отмечают, что все не так просто.
В 2019 году вулканолог Рэйчел Тисдейл сказала, что "горный хребет" — это неформальное описание Саттер-Бьютс, и геологи не ведут учет самого маленького хребта в мире.
Независимо от того, является ли он технически самым маленьким хребтом в мире, он имеет большое значение для коренных американцев, живущих в северной Калифорнии. Местные жители, народ майду, верят, что духи мертвых остаются на этом месте, прежде чем завершить свое путешествие в загробную жизнь.
Ранее Фокус писал о том, что самая длинная горная цепь в мире змеится вокруг Земли: большую ее часть никто не видел.