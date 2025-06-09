Найкрихітніший гірський ланцюг у світі: щось створило його близько 1,5 мільйона років тому (відео)

Серед рисових полів і горіхових садів північної Каліфорнії розташований найменший гірський ланцюг у світі — Саттер-Бьютс. Дослідники вважають, його створив вулкан, який востаннє був активний в епоху плейстоцену.

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Про це пише IFLScience.

Саттер-Бьютс являє собою те, що залишилося від вулкана, який востаннє був активним близько 1,6-1,4 мільйона тому, і вважається найкрихітнішим гірським ланцюгом у світі. Він розташований за 18 кілометрів на північний захід від міста Юба і за 80 кілометрів на північний захід від Сакраменто.

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Найменший гірський ланцюг на Землі

Відомо, що скелясті гори простягаються на приголомшливі 4800 кілометрів — від бореальних лісів північної Канади до пустель північної Мексики.

За словами дослідників, хребет складається з трьох частин:

центральна частина — особливий ряд лавових куполів; ці насипи утворюються під час виверження в'язкої лави й, завдяки своїм властивостям, що повільно рухаються, утворюють нагромадження на поверхні вулкана; структура, схожа на "рів" — утворюється, коли старі породи, що піддаються впливу стихій, з часом руйнуються; шлейф з уламкового матеріалу — наприклад, каміння, попелу та інших уламків, що утворюються під час переривчастих вивержень лавових куполів, а потім виносяться з центрального ядра пірокластичними потоками або лахарами.

Висотою всього 610 метрів

Вершина Саттер-Б'ютс має висоту лише 610 метрів, що робить її мізерною порівняно зі Скелястими горами, висота яких сягає 4400 метрів над рівнем моря. Але чи справді це найменший гірський хребет у світі? Дослідники зазначають, що все не так просто.

У 2019 році вулканологиня Рейчел Тісдейл сказала, що "гірський хребет" — це неформальний опис Саттер-Б'ютс, і геологи не ведуть обліку найменшого хребта у світі.

Незалежно від того, чи є він технічно найменшим хребтом у світі, він має велике значення для корінних американців, які живуть у північній Каліфорнії. Місцеві жителі, народ майду, вірять, що духи мертвих залишаються на цьому місці, перш ніж завершити свою подорож у потойбічне життя.

Раніше Фокус писав про те, що найдовший гірський ланцюг у світі зміїться навколо Землі: більшу його частину ніхто не бачив.