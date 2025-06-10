Святой Грааль долголетия: на Земле есть место, где живут самые старые киты в мире — им сотни лет

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них обладают впечатляющей продолжительностью жизни — например, гренландские акулы способны жить сотни лет, и они не одни.

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Об этом пишет IFLScience.

Многие животные имеют довольно примечательную продолжительность жизни, будь то кошка Крем Пафф, прожившая невероятные 38 лет на диете из вина и кофе со сливками, или черепаха Джонатан. В морском мире рекордсменами могут считаться гренландские акулы, способные жить сотни лет. Однако есть вид китов, которые не слишком отстает от них.

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Самый долгоживущий кит в мире

Гренландский кит (Balaena mysticetus) — в основном арктический вид с телом, способным пробивать толстый морской лед. Представители этого вида является фильтраторами, которые процеживает планктон из толщи воды через свои пластины уса.

Исследователи отмечают, что гренландские киты обладают самым большим ртом в мире, который может достигать 7 метров, тогда как длина тела взрослого самца может достигать около 20 метров. Исследователи использовали каменные наконечники, чтобы собрать образцы жира этих китов, а также изучили ткани их глаз — результаты указывают на то, что продолжительность их жизни может составлять более 200 лет.

Отметим, что для исследования был использован наконечник гарпуна, найденный в 2007 году группой местных китобоев Аляски. Результаты показали, что он датируется 1880 годом, а возраст кита, вероятно, составлял около 130 лет.

Наконечник гарпуна китобоев позволил установить возраст гренландских китов Фото: Shutterstock

Долголетие в глазах китов

Внимательное изучение хрусталика глаз гренландского кита позволило одному биологу датировать возраст четырех китов, которым более 100 лет, а самому старому датированному животному было 211 лет.

Хрусталики формируются по одному слою за раз, причем ключом является аспарагиновая кислота, аминокислота внутри хрусталика. По мере формирования хрусталика происходит процесс, известный как рацемизация. Изучая этот процесс и количество изомеров аминокислот, можно сделать оценку возраста.

По словам доктора Жуана Педру де Магальеса, у крупных китов, какими являются гренландские киты, мало естественных хищников, что позволяет им выработать стратегию жизненного цикла медленного роста и замедленного размножения, а также развить естественные механизмы, которые подавляют возрастные заболевания дегенерацию.

Учитывая их медленный образ жизни, эксперты считают, что самки не достигают половой зрелости до 18–33 лет и рожают только каждые три-семь лет. Что касается недостатков, то долгая продолжительность жизни имеет неожиданные последствия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые никогда прежде не встречали такого морского гиганта.