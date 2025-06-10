Святий Ґрааль довголіття: на Землі є місце, де живуть найстаріші кити у світі — їм сотні років

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них мають дивовижну тривалість життя — наприклад, гренландські акули здатні жити сотні років, і вони не самі.

Related video

Про це пише IFLScience.

Багато тварин мають досить примітну тривалість життя, чи то кішка Крем Пафф, яка прожила неймовірні 38 років на дієті з вина і кави з вершками, чи то черепаха Джонатан. У морському світі рекордсменами можуть вважатися гренландські акули, здатні жити сотні років. Однак є вид китів, які не надто відстає від них.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найбільш довгоживучий кит у світі

Гренландський кит (Balaena mysticetus) — здебільшого арктичний вид із тілом, здатним пробивати товстий морський лід. Представники цього виду є фільтраторами, які проціджують планктон із товщі води через свої пластини вуса.

Дослідники зазначають, що гренландські кити мають найбільший рот у світі, який може сягати 7 метрів, тоді як довжина тіла дорослого самця може сягати близько 20 метрів. Дослідники використовували кам'яні наконечники, щоб зібрати зразки жиру цих китів, а також вивчили тканини їхніх очей — результати вказують на те, що тривалість їхнього життя може становити понад 200 років.

Зазначимо, що для дослідження було використано наконечник гарпуна, знайдений 2007 року групою місцевих китобоїв Аляски. Результати показали, що він датується 1880 роком, а вік кита, ймовірно, становив близько 130 років.

Наконечник гарпуна китобоїв дав змогу встановити вік гренландських китів Фото: Shutterstock

Довголіття в очах китів

Уважне вивчення кришталика очей гренландського кита дало змогу одному біологу датувати вік чотирьох китів, яким понад 100 років, а найстарішій датованій тварині було 211 років.

Кришталики формуються по одному шару за раз, причому ключем є аспарагінова кислота, амінокислота всередині кришталика. У міру формування кришталика відбувається процес, відомий як рацемізація. Вивчаючи цей процес і кількість ізомерів амінокислот, можна зробити оцінку віку.

За словами доктора Жуана Педру де Магальєса, у великих китів, якими є гренландські кити, мало природних хижаків, що дає їм змогу виробити стратегію життєвого циклу повільного зростання та сповільненого розмноження, а також розвинути природні механізми, що пригнічують вікові захворювання дегенерацію.

З огляду на їхній повільний спосіб життя, експерти вважають, що самки не досягають статевої зрілості до 18-33 років і народжують лише кожні три-сім років. Щодо недоліків, то довга тривалість життя має несподівані наслідки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені ніколи раніше не зустрічали такого морського гіганта.