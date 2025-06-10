Ледяной Ноев ковчег: самую уязвимую экосистему Земли поместили в криокамеру, чтобы спасти

Исследователи замораживают части разнообразных и великолепных кораллов Большого Барьерного рифа в жидком азоте, а затем помещают их в камеры с контролируемой температурой в зоопарке Сиднея Таронга.

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Об этом пишет Science Alert.

В результате ученые создали крупнейшее в мире хранилище криогенно замороженных кораллов — ледяной Ноев ковчег для экосистемы, которая, как предупреждают ученые, может исчезнуть первой в результате изменения климата, если человечество не начнет бороться достаточно быстро.

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Ледяной Ноев ковчег

В ходе исследования ученые заморозили триллионы клеток десятков ключевых видов кораллов на Большом Барьерном рифе (ББР), собираемые каждый год во время массового нереста, дают возможность восстановить поврежденные и ослабленные кораллы сейчас и в будущем.

По словам менеджера по природоохранной науке в Taronga Conservation Society Australia Джастина О'Брайена, по сути, на биологических часах кораллов нажали кнопку паузы. Ученые также надеются, что в будущем эти усилия позволят сохранить богатое разнообразие вида.

Криогенная программа стартовала в 2011 году и с тех пор банку CryoDiversity Bank в Таронге ежегодно вторгается в нерест GBR, когда кораллы отправляют яйца и сперму в воду для размножения. Ученые собирают образцы спермы и смешивают ее с криопротекторами, удаляющими воду при замерзании образцов и защищают внутренние структуры клеток.

Яйца содержат слишком много воды и жира, чтобы их можно было заморозить без повреждения с помощью современных методов, а потому их попросту нельзя заморозить. Однако другие клетки также забирают и замораживают для исследований. Далее образцы помещают в жидкий азот и хранят при температуре -196 градусов по Цельсию, а строгие меры гарантируют, что температура никогда не изменится.

Ученые надеются разморозить образцы через несколько лет, десятилетий или даже столетий, чтобы использовать для восстановления экосистемы.

Кораллы по всему миру умирают от обесцвечивания Фото: Blue Media Exmouth

Массовая гибель кораллов

Сегодня в банке уже находится 34 вида из примерно 400 видов твердых кораллов на Большом Барьерном рифе, отдавая приоритет тем, которые наиболее важны для структуры и функционирования рифа.

Авторы проекта отмечают, что замороженные образцы в дальнейшем могут быть использованы не только для воспроизведения вида, но также для исследований и ведения учета. Это, как предполагается, поможет отслеживать последствия потепления морей, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения — все это угрожает коралловым рифам во всем мире.

Предыдущие исследования уже показали, что потепление планеты на 1,5 градуса по Цельсию приведет к гибели около 70-90% коралловых рифов во всем мире. Это станет настоящей катастрофой для человечества и планеты в целом.

Отметим, что коралловые рифы не только поддерживают морскую жизнь, но и сотни миллионов людей, живущих в прибрежных сообществах, обеспечивая продовольствие, защиту от штормов и средства к существованию за счет туризма и рыболовства.

Ранее Фокус писал о самом крупном и глубоководном коралловом рифе в мире: ни один луч солнца не достигает его.