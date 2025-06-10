Ледяной Ноев ковчег: самую уязвимую экосистему Земли поместили в криокамеру, чтобы спасти
Исследователи замораживают части разнообразных и великолепных кораллов Большого Барьерного рифа в жидком азоте, а затем помещают их в камеры с контролируемой температурой в зоопарке Сиднея Таронга.
Об этом пишет Science Alert.
В результате ученые создали крупнейшее в мире хранилище криогенно замороженных кораллов — ледяной Ноев ковчег для экосистемы, которая, как предупреждают ученые, может исчезнуть первой в результате изменения климата, если человечество не начнет бороться достаточно быстро.
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Ледяной Ноев ковчег
В ходе исследования ученые заморозили триллионы клеток десятков ключевых видов кораллов на Большом Барьерном рифе (ББР), собираемые каждый год во время массового нереста, дают возможность восстановить поврежденные и ослабленные кораллы сейчас и в будущем.
По словам менеджера по природоохранной науке в Taronga Conservation Society Australia Джастина О'Брайена, по сути, на биологических часах кораллов нажали кнопку паузы. Ученые также надеются, что в будущем эти усилия позволят сохранить богатое разнообразие вида.
Криогенная программа стартовала в 2011 году и с тех пор банку CryoDiversity Bank в Таронге ежегодно вторгается в нерест GBR, когда кораллы отправляют яйца и сперму в воду для размножения. Ученые собирают образцы спермы и смешивают ее с криопротекторами, удаляющими воду при замерзании образцов и защищают внутренние структуры клеток.
Яйца содержат слишком много воды и жира, чтобы их можно было заморозить без повреждения с помощью современных методов, а потому их попросту нельзя заморозить. Однако другие клетки также забирают и замораживают для исследований. Далее образцы помещают в жидкий азот и хранят при температуре -196 градусов по Цельсию, а строгие меры гарантируют, что температура никогда не изменится.
Ученые надеются разморозить образцы через несколько лет, десятилетий или даже столетий, чтобы использовать для восстановления экосистемы.
Массовая гибель кораллов
Сегодня в банке уже находится 34 вида из примерно 400 видов твердых кораллов на Большом Барьерном рифе, отдавая приоритет тем, которые наиболее важны для структуры и функционирования рифа.
Авторы проекта отмечают, что замороженные образцы в дальнейшем могут быть использованы не только для воспроизведения вида, но также для исследований и ведения учета. Это, как предполагается, поможет отслеживать последствия потепления морей, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения — все это угрожает коралловым рифам во всем мире.
Предыдущие исследования уже показали, что потепление планеты на 1,5 градуса по Цельсию приведет к гибели около 70-90% коралловых рифов во всем мире. Это станет настоящей катастрофой для человечества и планеты в целом.
Отметим, что коралловые рифы не только поддерживают морскую жизнь, но и сотни миллионов людей, живущих в прибрежных сообществах, обеспечивая продовольствие, защиту от штормов и средства к существованию за счет туризма и рыболовства.
Ранее Фокус писал о самом крупном и глубоководном коралловом рифе в мире: ни один луч солнца не достигает его.