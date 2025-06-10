Крижаний Ноїв ковчег: найвразливішу екосистему Землі помістили в кріокамеру, щоб урятувати

Дослідники заморожують частини різноманітних і чудових коралів Великого Бар'єрного рифу в рідкому азоті, а потім поміщають їх у камери з контрольованою температурою в зоопарку Сіднея Таронга.

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Про це пише Science Alert.

У результаті вчені створили найбільше у світі сховище кріогенно заморожених коралів — крижаний Ноїв ковчег для екосистеми, яка, як попереджають вчені, може зникнути першою внаслідок зміни клімату, якщо людство не почне боротися досить швидко.

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Крижаний Ноїв ковчег

Під час дослідження вчені заморозили трильйони клітин десятків ключових видів коралів на Великому Бар'єрному рифі (ВБР), які збирають щороку під час масового нересту, що дають змогу відновити пошкоджені й ослаблені корали зараз і в майбутньому.

За словами менеджера з природоохоронної науки в Taronga Conservation Society Australia Джастіна О'Браєна, по суті, на біологічному годиннику коралів натиснули кнопку паузи. Вчені також сподіваються, що в майбутньому ці зусилля дадуть змогу зберегти багату різноманітність виду.

Кріогенна програма стартувала 2011 року, і відтоді банк CryoDiversity Bank у Таронзі щорічно вдирається в нерест GBR, коли корали відправляють яйця і сперму у воду для розмноження. Вчені збирають зразки сперми й змішують її з кріопротекторами, що видаляють воду при замерзанні зразків і захищають внутрішні структури клітин.

Яйця містять занадто багато води та жиру, щоб їх можна було заморозити без пошкодження за допомогою сучасних методів, а тому їх просто не можна заморозити. Однак інші клітини також забирають і заморожують для досліджень. Далі зразки поміщають у рідкий азот і зберігають за температури -196 градусів за Цельсієм, а суворі заходи гарантують, що температура ніколи не зміниться.

Науковці сподіваються розморозити зразки через кілька років, десятиліть або навіть століть, щоб використати для відновлення екосистеми.

Корали по всьому світу вмирають від знебарвлення Фото: Blue Media Exmouth

Масова загибель коралів

Сьогодні в банку вже перебуває 34 види з приблизно 400 видів твердих коралів на Великому Бар'єрному рифі, віддаючи пріоритет тим, що є найбільш важливими для структури та функціонування рифу.

Автори проєкту зазначають, що заморожені зразки надалі можуть бути використані не тільки для відтворення виду, а й також для досліджень і ведення обліку. Це, як передбачається, допоможе відстежувати наслідки потепління морів, надмірного вилову риби та забруднення — усе це загрожує кораловим рифам у всьому світі.

Попередні дослідження вже показали, що потепління планети на 1,5 градуса за Цельсієм призведе до загибелі близько 70-90% коралових рифів у всьому світі. Це стане справжньою катастрофою для людства і планети загалом.

Зазначимо, що коралові рифи не тільки підтримують морське життя, а й сотні мільйонів людей, які живуть у прибережних громадах, забезпечуючи продовольство, захист від штормів і засоби для існування завдяки туризму та рибальству.

Раніше Фокус писав про найбільший і найглибоководніший кораловий риф у світі: жоден промінь сонця не досягає його.