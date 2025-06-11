Уничтожают электроснабжение и дороги: колонии "супермонстров" бушуют по всей Европе
Эксперты предупреждают, что инвазивный вид бушует по всей Европе — он уже вторгся во Францию, Германию и Швейцарию, а теперь на очереди Великобритания. Под угрозой дороги и электрические кабели.
Об этом пишет Daily Mail.
Средиземноморские муравьи (Tapinoma magnum) являются родным видом для Средиземноморского региона, однако насекомые быстро распространились дальше на север. Вредители прокладывают тоннели под дорогами и прокусывают электрические кабели, вызывая отключения электроэнергии, сбои в работе интернета и тысячи долларов ущерба.
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Супермуравьи готовятся пересечь Ла-Манш
Ранее были лишь неподтвержденные записи о появлении средиземноморских муравьев в Великобритании, однако эксперты предупреждают, что этот вид потенциально может пересечь Ла-Манш. По словам исследователей, как и любой инвазивный вид, если Tapinoma magnum поселятся в Великобритании, это может стать неприятностью.
Муравьи образуют огромные суперколонии, вытесняют местные виды и даже могут вызывать структурные проблемы, выкапывая грунт под помещением. T. magnum произрастает в североафриканских и средиземноморских странах, включая Алжир, Марокко, Тунис, Испанию и Италию. Но за последние несколько лет этот вид распространился дальше на север — во Францию, Бельгию, Германию, Швейцарию и Нидерланды.
Известно, что муравьи распространяются на север в основном за счет импорта садоводческой продукции — особенно горшечных растений и деревьев из Средиземноморья. Вредители обладают невероятной устойчивостью к холоду и могут процветать в нарушенных городских условиях — например, тротуарах и садовые центры.
Чем опасны колонии супермуравьев
Особое беспокойство вызывает то, что муравьи образуют "суперколонии" из 20 миллионов на 60 акрах. Когда две колонии сталкиваются друг с другом, они объединяются "в союзе", а не нападают, постепенно образуя одну огромную колонию с несколькими королевами.
Муравьи строят гнезда под землей, в результате чего вытесняют землю под асфальт, из-за чего дороги и тротуары проваливаются. Например. В немецком городе Кель суперколонии муравьев привели к перебоям в электроснабжении и подключении к интернету, поскольку насекомые перекусили электрические кабели. В городе также пришлось закрыть детскую площадку, так как муравьи прорыли туннели под всей территорией.
В то же время в Швейцарии колония муравьев заполонила картофельное поле размером примерно с 7 футбольных полей. По словам местных жителей, муравьев было так много, что попросту невозможно было разглядеть землю под ногами.
Средиземноморские муравьи
Tapinoma magnum имеют черный цвет и достигают около 3 мм — по сути, они очень похожи на черного садового муравья (Lasius niger). Хотя даже эксперты могут с трудом различать эти два вида только по внешнему виду, T. magnum можно распознать по характерному поведению "шествия".
Колония инвазивных муравьев образует заметные тропы по тротуарам и вверх по зданиям, часто в больших, скоординированных линиях. Ученые отмечают, что огромный объем колонии и организованное движение могут быть явными признаками средиземноморских муравьев.
Хотя муравьи распространяются в основном через импортные растения, изменение климата также может играть роль в том, чтобы помочь муравьям выжить дальше на север, чем это было возможно ранее. Более теплые зимы и более продолжительное лето в Великобритании могут повысить вероятность колонизации здесь, как и в случае с несколькими "чужеродными" видами.
Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали, сколько муравьев живет на Земле.