Средиземноморские муравьи захватывают Германию: инфраструктура под угрозой

Огромные колонии агрессивных муравьев Tapinoma magnum, которые попали в Германию из Средиземноморья, быстро распространяются по стране. Больше всего от этого страдает земля Баден-Вюртемберг, где муравьи уже вызвали перебои с электричеством и связью, а также повредили тротуары и кабели. Если их размер колоний и в дальнейшем будет расти, это может привести к еще большим проблемам с инфраструктурой.

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Об этом пишет Bild.

В городе Кель закрыли несколько детских площадок, ведь именно здесь зафиксировали наибольшую активность муравьев Tapinoma magnum. Эти насекомые строят гнезда под асфальтом, создавая песчаные сугробы вдоль дорожек. Их колонии настолько велики, что насчитывают миллионы особей и занимают площади до нескольких гектаров.

Даже после попыток уничтожить муравьев горячим паром, они продолжают быстро размножаться. Уже заметили их и в других регионах — в Гессене, Рейнланд-Пфальце и Гамбурге. Правительство планирует официально включить Tapinoma magnum в список инвазивных видов, что запретит их дальнейшее распространение по стране.

"Цель — не допустить дальнейшего распространения муравьев и выявлять зараженные партии растений еще до их посадки", — отметили в министерстве Германии.

Напомним, 31 мая в американском штате Вашингтон перевернулся грузовик, который перевозил около 70 тысяч фунтов (или 31 751 килограмм) ульев: в результате инцидента более 250 миллионов медоносных пчел вырвались на волю из ульев и заполонили регион. Насекомые роями летают в воздухе и обседают в местности растения и автомобили.

Ранее семья из Великобритании обнаружила, что их дымоход практически превратился в улей. Спасатели использовали дым, чтобы выманить 20 000 медоносных пчел.