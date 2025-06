В США перевернулся грузовик с ульями: миллионы пчел-беглецов вырвались на волю и заполонили регион (фото)

В штате Вашингтон перевернулся грузовик, перевозивший около 70 тысяч фунтов (или 31 751 килограмм) ульев: в результате инцидента более 250 миллионов медоносных пчел вырвались на волю из ульев и заполонили регион. Насекомые роями летают в воздухе и обседают в местности растения и автомобили.

О курьезном инциденте с пчелами в США рассказало издание Sky News 31 мая.

"Грузовик перевозил около 70 000 фунтов (31 751 кг) ульев, когда инцидент произошел вблизи Линдена, недалеко от канадской границы", — говорится в сообщении.

Водитель, который сам не получил повреждений, предварительно, не смог справиться с управлением, когда неправильно рассчитал крутой поворот. Из-за этого прицеп грузовика скатился в кювет, а десятки ульев высыпались на улицу.

Sky News | в США перевернулся грузовик с ульями в США

Офис шерифа округа Вотком, как сообщает издание, призвал людей "держаться подальше" от места, где случился инцидент, из-за угрозы попасть под атаку роев медоносных пчел. По предварительной информации, всего из-за инцидента на волю вырвались около 250 миллионов насекомых.

"Избегайте этой местности из-за возможного побега и роения пчел", — цитирует его призыв медиа.

На кадрах, которые обнародовали в Sky News, видно, как пчелы роями летают в воздухе и как они массово обсели грузовик, который перевозил ульи с ними.

Скрин видео Sky News | пчелы обсели грузовик

Чтобы ликвидировать последствия, местные власти привлекли здешних пчеловодов. Более двух десятков специалистов откликнулись и взялись за восстановление, сборку и переустановку ульев. К тому же пчеловоды рассказали, что насекомые в течение следующего дня или двух вернутся обратно в свои ульи в поисках матки.

Для чего в США перевозят ульи с пчелами

Getty Images | медоносные пчелы

Немало американских коммерческих разведчиков пчел перевозят ульи по всей стране. Главная цель таких перевозок — способствовать опылению сельскохозяйственных культур.

"Медоносные пчелы... стали незаменимыми для пищевой промышленности США, но их численность сокращается тревожными темпами", — отмечают в Sky News.

Кроме того, как говорится в открытых источниках, пчеловоды в США могут перевозить ульи для получения меда, однако именно опыление является главной целью деятельности коммерческих пчеловодческих хозяйств в Америке.

