У США перевернулася вантажівка з вуликами: мільйони бджіл-втікачок вирвалися на волю й заполонили регіон (фото)

У штаті Вашингтон перевернулася вантажівка, яка перевозила близько 70 тисяч фунтів (або 31 751 кілограм) вуликів: внаслідок інциденту понад 250 мільйонів медоносних бджіл вирвалися на волю із вуликів і заполонили регіон. Комахи роями літають у повітрі та обсідають у місцевості рослини й автомобілі.

Про курйозний інцидент із бджолами у США розповіло видання Sky News 31 травня.

"Вантажівка перевозила близько 70 000 фунтів (31 751 кг) вуликів, коли інцидент стався поблизу Ліндена, неподалік від канадського кордону", — йдеться у повідомленні.

Водій, який сам не зазнав ушкоджень, попередньо, не зміг впоратися з керуванням, коли неправильно розрахував крутий поворот. Через це причіп вантажівки скотився у кювет, а десятки вуликів висипалися на вулицю.

Sky News | у США перевернулася вантажівка з вуликами

Офіс шерифа округу Вотком, як повідомляє видання, закликав людей "триматися подалі" від місця, де трапився інцидент, через загрозу потрапити під атаку роїв медоносних бджіл. За попередньою інформацією, всього через інцидент на волю вирвалися близько 250 мільйонів комах.

"Уникайте цієї місцевості через можливу втечу та роїння бджіл", — цитує його заклик медіа.

На кадрах, які оприлюднили у Sky News, видно, як бджоли роями літають у повітрі та як вони масово обсіли вантажівку, яка перевозила вулики з ними.

Скрін відео Sky News | бджоли обсіли вантажівку

Аби ліквідувати наслідки, місцева влада залучила тутешніх бджолярів. Понад два десятки фахівців відгукнулися та взялися за відновлення, складання та перевстановлення вуликів. До того ж бджолярі розповіли, що комахи упродовж наступного дня або двох повернуться назад до своїх вуликів у пошуках матки.

Для чого у США перевозять вулики із бджолами

Getty Images | медоносні бджоли

Чимало американських комерційних розвідників бджіл перевозять вулики по всій країні. Головна мета таких перевезень — сприяти запиленню сільськогосподарських культур.

"Медоносні бджоли… стали незамінними для харчової промисловості США, але їхня чисельність скорочується тривожними темпами", — зазначають у Sky News.

Окрім того, як йдеться у відкритих джерелах, бджолярі у США можуть перевозити вулики для отримання меду, однак саме запилення є головною метою діяльності комерційних бджільницьких господарств в Америці.

